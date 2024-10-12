İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki abluka altıncı gününde: Tarifsiz katliamlar yaşanıyor

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgeleri ile Cibaliye Kampı'na yönelik başlattığı tam kuşatma ve saldırılar altıncı gününe girdi. Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, perşembe gecesi Cibaliye'nin doğusunda bir grup İsrail askerini tuzağa düşürerek öldürdüğünü ilan ederken İsrail ordusu da sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgeden tahliye edilen siviller, El-Cezire televizyonuna yaşananları anlatırken, "İsrail ordusu, tarif edemeyeceğimiz katliamlar işledi" dedi. Tahliye edilen Gazzelilerden Ebu Yusuf, İsrail ordusunun bölgeye gelişi güzel top ateşiyle saldırıya başladığını belirterek,

"Ölüm, her an insanları kovalıyor. Bölgede uçan Quadcopter dronları, hareket eden herşeye ateş açıyor. Cibaliye Kampı'ndaki durumu tarif edecek kelime yok. Gelişi güzel bombardımanlar sivillerin kaldığı binaları hedef alıyor ve onların başlarına yıkılıyor"