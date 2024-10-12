İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki abluka altıncı gününde: Tarifsiz katliamlar yaşanıyor

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İsrail ordusunun, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgeleri ile Cibaliye Kampı’na yönelik başlattığı tam kuşatma ve saldırılar altıncı gününe girdi. Tahliye edilen siviller İsrail ordusunun tarif edemeyecekleri ölçüde katliamlar işlediğini anlattı. Ebu Yusuf, “Ölüm, her an insanları kovalıyor” ifadelerini kullandı. Bölgede hâlâ en az 200 bin sivilin bulunduğu tahmin ediliyor.
İşgalci İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgeleri ile Cibaliye Kampı'na yönelik başlattığı tam kuşatma ve saldırılar altıncı gününe girdi. Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, perşembe gecesi Cibaliye'nin doğusunda bir grup İsrail askerini tuzağa düşürerek öldürdüğünü ilan ederken İsrail ordusu da sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgeden tahliye edilen siviller, El-Cezire televizyonuna yaşananları anlatırken, "İsrail ordusu, tarif edemeyeceğimiz katliamlar işledi" dedi. Tahliye edilen Gazzelilerden Ebu Yusuf, İsrail ordusunun bölgeye gelişi güzel top ateşiyle saldırıya başladığını belirterek,
"Ölüm, her an insanları kovalıyor. Bölgede uçan Quadcopter dronları, hareket eden herşeye ateş açıyor. Cibaliye Kampı'ndaki durumu tarif edecek kelime yok. Gelişi güzel bombardımanlar sivillerin kaldığı binaları hedef alıyor ve onların başlarına yıkılıyor"
ifadelerini kullandı. İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri bölgeye üçüncü kara saldırısını sürdürürken bölgede hâlâ en az 200 bin Filistinli sivilin bulunduğu tahmin ediliyor. Filistinliler, Cibaliye Kampı ve Beyt Hanun ile Beyt Lahiya bölgelerinde, önceki iki saldırıda ağır hasar gören binalarda yaşamaya çalışıyordu.
KEMAL ADVAN HASTANESİ'NDE BÜYÜK DRAM
KEMAL ADVAN HASTANESİ'NDE BÜYÜK DRAM
Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Bereş
, İsrail ordusunun bölgede 5 gündür yoğunlaştırdığı saldırılarda "
vahşi katliamlar
" işlediğini söyledi. "İşgalci İsrail, kendisini denetleyecek, hesap soracak ve suçlarını durduracak kimse olmadığı için açık bir iştahla öldürme ve yıkım uyguluyor" diyen Bereş, "
İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki KemalAdvan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini kuşatarak tahliyelerini talep ediyor. Sağlık ekiplerine ve hastalara tıbbi malzeme ve yiyecek girişini engelliyor"
ifadelerini kullandı.
Dün, sosyal medya aracılığıyla bir video yayınlayan Kemal Advan Hastanesi Genel Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, hastanede yakıtın tamamen tükenmek üzere olduğunu ve insanların hastaneye yığıldığını belirtti.
Hastanenin kısa süre içinde hizmet dışı kalacağı uyarısını yapan Ebu Safiyye, "Burada büyük bir dram ile karşı karşıyayız. Acil müdahaleye ihtiyaç duyan onlarca hastamız var" dedi. Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise bölgedeki hastanelere acil yakıt ulaştırılması çağrısı yaparken,
"Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerinin hizmet dışı kalması halinde Gazze'nin kuzeyindeki 400 bin sivilin hayatı doğrudan bir tehdit altında olacak"
ifadelerine yer verildi. Açıklamada, uluslararası topluma duruma adil müdahale çağrısı yapıldı.
Sağlık hizmeti durdu
Sağlık hizmeti durdu
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yardım misyonlarının erişimini engellemeye devam ettiği Gazze'nin kuzeyinde neredeyse hiç sağlık hizmetinin kalmadığını bildirdi. Ghebreyesus, X hesabından yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün Gazze'nin kuzeyine giden iki misyonunun tekrar engellendiğini ve erişiminin reddedildiğini belirtti. İsrail'e insani yardımların önünü açma çağrısı yapan Ghebreyesus, "Hayatlar buna bağlı. Ateşkese yönelik çalışmalar yürütün. Bu çatışmada sıkışmış tüm insanların barışa ihtiyacı var" cümlelerini kullandı.
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