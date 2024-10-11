Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin'deki mezalimine devam eden soykırımcı İsrail'in katil ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombaladı. Daha öncesinde Hizbullah yöneticilerini bahane ederek Dahiye bölgesini bombalayan İsrail, bu saldırıyla ilk defa Beyrut'un merkezi bölgelerini hedef almış oldu. Terör devletinin saldırısında ilk belirlemelere göre en az 18 kişi hayatını kaybederken 92 kişi de yaralandı. İsrail, saldırıda Hizbullah üst düzey yöneticilerinden Vefik Sefa'yı hedef aldığını iddia etti. Yeni Şafak muhabiri Neslihan Önder, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgeyi yerinde görüntüledi.