Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail Batı Şeria'nın kuzeyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinliyi katletti

Katil İsrail Batı Şeria'nın kuzeyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinliyi katletti

07:2111/10/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim şehrinin doğusunda bir aracı bombalaması sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Tulkerim'in doğusundaki Zenebe banliyösü ile Nur Şems Kampı arasındaki Cebel es-Salihin bölgesinde bir aracı İHA ile hedef aldı.

Aracın bombalanması sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.
Aracın vurulmasının hemen ardından bölgeye baskın düzenleyen İsrail güçleri, saldırıda ölen iki kişinin cenazesini alıkoyduktan sonra bölgeden çekildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Muhammed İyad Muhammed Abdullah (20) ve Avad Cemil Sakr Ömer'in (31), İsrail'in Tulkerim'deki Nur Şems Kampı yakınında düzenlediği hava saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.


#Batı Şeria
#İsrail
#Tulkerim

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan saatleri | 11 Ekim 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri