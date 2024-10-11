Katil İsrail Batı Şeria'nın kuzeyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinliyi katletti

Dışişleri Bakanlığı, terör devlet İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim şehrine düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal ettiği belirtilerek; tüm uluslararası kuruluşlar, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağrıldı.