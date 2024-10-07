Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail askerlerinin evini basıp darbettiği 66 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail askerlerinin evini basıp darbettiği 66 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti

07:457/10/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Katil İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da evine baskın düzenleyip darbettiği Filistinli Ziyad Ebu Helil hayatını kaybetti. El Halil'de tanınan biri olan Ebu Helil'in ölüm haberi, bölge halkında öfkeye sebep oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde Devra beldesine baskın düzenledi.

Devra'daki evine baskın düzenlenen 66 yaşındaki Filistinli Ziyad Ebu Helil, İsrail askerleri tarafından şiddetli bir şekilde darbedildi.
Ebu Helil, aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

El Halil'de tanınan biri olan Ebu Helil'in ölüm haberi, bölge halkında öfkeye sebep oldu.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti.

#Batı Şeria
#İsrail
#Filistin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Recai Kutan kimdir?