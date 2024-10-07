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Toplama kampları ve işkence

Toplama kampları ve işkence

04:007/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
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İsrail’in 12 sivil ve askeri cezaevi, Filistinlilerin şiddet, cinsel saldırı, hakaret, eziyet, aç ve uykusuz bırakma, tıbbi ihmal gibi işkenceler gördüğü toplama kamplarına dönüştü. En büyük işkencehane Negev Çölü’ndeki Sde Teiman Gözaltı merkezi. Hapishanedeki Filistinli sayısı 9 bin 623. 60 kişi işkence altında hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 1 yıldır soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu binlerce Filistinli, götürüldükleri hapishanelerde işkence, cinsel saldırı, aç bırakılma gibi çeşitli insan hakları ihlallerine maruz kaldı. İsrail ordusunun, alıkoyduğu Filistinlilere kaşı sistematik taciz, işkence ve tıbbi ihmal politikası uyguladığına dikkat çekildi. Alıkonulan Filistinlilerin, İsrail hapishanelerinde keyfi ve sürekli şiddet, işkence, cinsel saldırı, hakaret, eziyet, aç ve uykusuz bırakılma, tıbbi ihmal gibi durumlara maruz kaldığı kaydedildi. Hem sivil hem askeri 12'den fazla cezaevinin, amacı insanlara kötü muamele etmek olan bir kampa dönüştürüldüğü hızlı bir operasyonun sonuçlarını ortaya koyuyor. Bir işkence kampı işlevi gören bu yerlere bir kez giren herkes en şiddetli acıyı, kasıtlı ve bitmeyen eziyeti çekmeye mahkum oluyor" ifadeleri kullanıldı:

Terör devletinin en büyük işkencehanesi Negev Çölü'ndeki Sde Teiman Gözaltı merkezi. Sde Teiman Filistinlilerin en ağır muamele gördüğü gözaltı merkezlerinden sayılıyor. Sde Teiman'da "anestezi kullanılmadan ameliyat yapıldığı, alıkonulanların acı verecek şekilde ellerinden kelepçelendiği, uzun süre gözleri bağlı bırakıldığı, şiddet ve tıbbi ihmal uygulandığı" belirlendi. Sde Teiman'da Filistinli esirlere tecavüz edildiği de biliniyor. İşkencehanelerde 60 Filistinli hayatını kaybetti.



Türkiye İsrail soykırımına karşı ayakta: Tüm şehirlerde Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla, Aksa Tufanı’nın yıldönümünde Türkiye’de de tüm şehirlerde gerçekleştirilecek protesto yürüyüşleri ve mitinglerle Filistin’e destek verilecek, soykırımcı İsrail protesto edilecek. Başkent Ankara'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü", Kurtuluş Metro istasyonundan başlayıp Anadolu Meydanı'nda tamanlandı. Yürüyüşün ardından düzenlenen basın açıklamasıyla program sona erdi. Filistinle Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte yüzlerce Erzincanlı, İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin'e destek vermek için yürüdü. Öğle namazı sonrası Camikebir Camisi önünde toplanan platforma bağlı dernek üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan pankartlarla Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Sloganlar atarak yürüyen grup, Aksa Tufanı Operasyonu'nun birinci yıldönümünde Filistin'deki şiddetin sonlanmasını istedi. Vicdanlı yürekler İstanbul'da da Üsküdar Meydanı'nda toplandı. onbinlerin katıldığı gösteride İsrail aleyhine sloganlar atılırken, Filistin'e destek mesajları verildi.


#israil
#işkence
#toplama kampı
#orta doğu

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