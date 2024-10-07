Toplama kampları ve işkence

İsrail ordusunun 1 yıldır soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu binlerce Filistinli, götürüldükleri hapishanelerde işkence, cinsel saldırı, aç bırakılma gibi çeşitli insan hakları ihlallerine maruz kaldı. İsrail ordusunun, alıkoyduğu Filistinlilere kaşı sistematik taciz, işkence ve tıbbi ihmal politikası uyguladığına dikkat çekildi. Alıkonulan Filistinlilerin, İsrail hapishanelerinde keyfi ve sürekli şiddet, işkence, cinsel saldırı, hakaret, eziyet, aç ve uykusuz bırakılma, tıbbi ihmal gibi durumlara maruz kaldığı kaydedildi. Hem sivil hem askeri 12'den fazla cezaevinin, amacı insanlara kötü muamele etmek olan bir kampa dönüştürüldüğü hızlı bir operasyonun sonuçlarını ortaya koyuyor. Bir işkence kampı işlevi gören bu yerlere bir kez giren herkes en şiddetli acıyı, kasıtlı ve bitmeyen eziyeti çekmeye mahkum oluyor" ifadeleri kullanıldı: