İşgalci İsrail'in Tulkerim'e düzenlediği saldırıya Türkiye'den tepki

Terör devleti İsrail'in dün Tul Kerim'de bir kafeye düzenlediği saldırıya tepki gösteren Türkiye, uluslararası kuruluşları İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağırdı.

Siyonist katil İsrail savaş uçakları dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye saldırı düzenledi.

Düzenlenen hava saldırısı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Terör devletinin katliamına Türkiye'den tepki geldi.

"Uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit"

Yazılı açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal ettiğini belirtti.

İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adımın uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, uluslararası kuruluşlara, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurma ve Filistin halkının haklarını savunma çağrısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir.

İsrail tarafından Tulkerim şehrine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyoruz.

İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Türkiye olarak, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağırıyoruz."



