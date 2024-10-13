Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik planı

İsrailli emekli General Giora Eiland öncülüğünde bir grup emekli general tarafından hazırlanan plan çerçevesinde hareket eden İsrail ordusu, planın ön gördüğü gibi bölgeyi tamamen kuşatırken giriş ve çıkışları engelliyor. Bölgeye hiçbir insani yardımın geçişine izin vermeyen işgal güçleri, Gazze'nin kuzeyinde bir etnik temizlik harekatı yürütüyor. Eiland'ın eylül ayında içeriği açıklanan planı, bölgede bulunan 400 bini aşkın sivile tahliye olmaları için kısa bir müddet tanınmasını ve çıkmayanların bölgedeki Hamas savaşçılarıyla birlikte bombardıman altında açlıktan ölmeye terk edilmesini ön görüyordu. Bir haftadır Cibaliye'de kara saldırılarını sürdüren işgal ordusu, dün bir kez daha bölgedeki sivillere tahliye çağrısı yaptı. Buna rağmen, Cibaliye'nin yanı sıra Beyt Lahia ve Beyt Hanun'da bulunan Filistinlilerin neredeyse tamamı bölgeden çıkmayı reddetti. Yerel kaynaklar, bu durumun 400 bini aşkın sivilin etnik temizliğe maruz kalmasıyla sonuçlanabileceği değerlendirmesini yaptı.