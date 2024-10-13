Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik planı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı ile Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerindeki kara saldırılarını sürdürürken bölgeyle irtibatın tamamen kesildiği bildirildi.
İsrailli emekli General Giora Eiland öncülüğünde bir grup emekli general tarafından hazırlanan plan çerçevesinde hareket eden İsrail ordusu, planın ön gördüğü gibi bölgeyi tamamen kuşatırken giriş ve çıkışları engelliyor. Bölgeye hiçbir insani yardımın geçişine izin vermeyen işgal güçleri, Gazze'nin kuzeyinde bir etnik temizlik harekatı yürütüyor. Eiland'ın eylül ayında içeriği açıklanan planı, bölgede bulunan 400 bini aşkın sivile tahliye olmaları için kısa bir müddet tanınmasını ve çıkmayanların bölgedeki Hamas savaşçılarıyla birlikte bombardıman altında açlıktan ölmeye terk edilmesini ön görüyordu. Bir haftadır Cibaliye'de kara saldırılarını sürdüren işgal ordusu, dün bir kez daha bölgedeki sivillere tahliye çağrısı yaptı. Buna rağmen, Cibaliye'nin yanı sıra Beyt Lahia ve Beyt Hanun'da bulunan Filistinlilerin neredeyse tamamı bölgeden çıkmayı reddetti. Yerel kaynaklar, bu durumun 400 bini aşkın sivilin etnik temizliğe maruz kalmasıyla sonuçlanabileceği değerlendirmesini yaptı.
DURUM ÇÖKÜŞ NOKTASINA GELDİ
Gazze'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin dün bir açıklama yayınlayan Dünya Gıda Programı (WHO), İsrail ordusunun şiddetli saldırıları nedeniyle bölgedeki insani yardım noktalarını tamamen kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi. Açıklamada, bölgedeki 400 bin sivil ile irtibatın tamamen koptuğuna işaret edilerek, "Cibaliye kampında hizmet veren tek ekmek fırını da İsrail saldırılarına maruz kalarak yandı. Bu durum, Gazze'nin kuzeyinde çöküş noktasına gelindiğini açıkça gösteriyor" ifadeleri yer aldı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Ferhan Hak ise WHO'nun yardımları durdurmak zorunda kalmasının ardından yaptığı açıklamada, 1 milyonu aşkın sivilin bulunduğu Gazze'nin güneyindeki durumun da kuzeyden farklı olmadığını söyledi. Hak, İsrail kuşatmasının son dönemde iyice sıkılaştığına işaret ettiği açıklamasında, "Son aylarda Gazze'ye çok az miktarda yardım gönderebiliyorduk. Stoklardaki son gıda yardımlarımızı da dün sahadaki partnerlerimiz üzerinden ulaştırdık. Ancak bunlar en fazla iki hafta dayanabilir. Gazze'nin kuzeyinde olduğu gibi güneyinde de durum çöküş noktasına ulaştı" diye konuştu.
İsrail ordusu Suriye'ye girdi
- Katar merkezli El-Cezire televizyonunun yerel kaynaklara dayandırarak verdiği bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı bir grup asker, Suriye'nin güneyindeki Kuneytira iline bağlı Tel el-Ahmar beldesi yakınlarındaki Suriye-Lübnan-İsrail sınırına sıfır mesafedeki Kavdana beldesinden Suriye topraklarına girdi. Televizyona bilgi veren kaynaklar, İsrail askerlerinin sınırdan 500 metre içeri girerek sınıra paralel bin metre ilerlediğini ve bölgeyi tel örgülerle çevirdiğini aktardı. İsrail askerlerinin bölgede bulunan tarlaları tahrip ettiğini belirten yerel kaynaklar, ilerleyişin İsrail tarafından daha önce ilan edilen tampon bölgede inşa edilecek Sofa-53 yolunun tamamlanması için olduğunu sözlerine ekledi.