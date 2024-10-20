Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçleri, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya bölgesini bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybetti, birçok Filistinli yaralandı.
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir marketin yakınında bulunan Filistinli "El-Beri" ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
İsrail ordusu iki haftayı aşkın süredir Cibaliya başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun saldırı ve kuşatmasını sürdürüyor.
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