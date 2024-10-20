Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de kadın çocuk demeden 42 bin sivili katleden İsrail, dün de soykırıma devam etti. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya’ya akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda en az 73 kişi şehit oldu, onlarca sivil yaralandı. 24 saatte 3 ayrı saldırının hedefi olan Cibaliye Kampı’nda ise 65 kişiyi hayatını kaybetti.