Cibaliye ve Beyt Lahiya’da katliam: En az 138 ölü

İşgalci İsrail ordusu 16 gündür tam abluka altına aldığı Gazze’nin kuzeyini ve Cibaliye Kampı’nı adeta Nazi kampına çevirdi. İşgalci güç, bölgeye 1 Ekim’den biri yardım kamyonu girmesine müsaade etmezken, saldırılarını yoğunlaştırdığı Cibaliye Kampı’nda hareket eden her şeye ateş ederek Filistinlilere cehennemi yaşatıyor. Ambulanslar yakıt eksikliğinden çalışmayı durdurdu. Terör devleti, saldırılarını sürdürdüğü Cibaliye Kampı’nda sokaklardaki cesetlerin dahi toplanmasına müsaade etmiyor. Kampta çoğu Filistinli, günlük bir parça kuru ekmekle hayatta kalmaya çalışıyor.





KEKİĞİ OLAN ZENGİN

İşgal öncesi dönemde avukatlık yapan Mervan El- Baraş, “Saldırıların başladığı günden bu yana Cebaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahia'ya su, yiyecek, ilaç ve mazot girişi engellendi. 16 gün önce, yani saldırılar başlamadan evvel ailelerin sahip olduğu gıdadan başka yiyecek yok” sözleri ile dramı anlattı. İsrail’in canlı cansız her yere saldırdığını belirten Baraş, bu yüzden yemeği bitenlerin, aramak için dahi dışarı çıkamadığını ve evlerinde ölümü beklediğini belirtti. Çoğu kuru ekmeği suya batırarak susuzluğunu giderdiğini ve bardakla su içemediğini belirten Filistinli, “Ekmeğin yanında kekikleri olanlar şu anda kampın zenginleri” ifadesini kullandı. Gazze’deki, Sağlık Bakanlığı, kuzeyde en az iki evde açlıktan ölümler tespit ettiğini, ekiplerin İsrail saldırıları yüzünden detaylı tetkik yapamadığını ve net sayı veremediklerini dile getirdi.





EVLERDE AÇLIKTAN ÖLENLER VAR

Gazze'nin kuzeyindeki acil durum hizmetleri sorumlusu Fares Afana, El-Cezire’ye verdiği demeçte, Cebaliye'de ambulans ekiplerinin ve kurtarma görevlilerinin, İsrail saldırıları yüzünden yaralılara gidemediğini, bu yüzden sokaklarda kalan cesetlerin başıboş köpekler tarafından yenildiğini bildirdi. Abu Ghazala Okulu civarındaki insanlardan acil durum çağrısı aldıklarını bildiren Afana, işgalci gücün bölgede devriye atttığını ve erişim izni vermediği, bu yüzden yaralananların öldüğünü sözlerine ekledi.





CIBALIYE VE BEYT LAHIYA’DA KATLİAM EN AZ 138 ÖLÜ

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de kadın çocuk demeden 42 bin sivili öldüren İsrail, dün akşam da soykırıma devam etti. Meşru Beyt Lahiya ve Cibaliye Kampı’na düzenlenen saldırılarda en az 138 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Meşru Beyt Lahiya'da yerleşim yerlerine şiddetli saldırılar düzenleyerek korkunç bir katliam işlediği kaydedildi. Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 73 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı ve kaybolduğu aktarıldı.





HASTANELER İFLAS ETTİ

Söz konusu katliamın, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin çökertilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarından hastaneleri derhal tahliye etmelerini istediği, hastanelere yakıt girişini engellediği, aynı zamanda bölgedeki iletişim ve internet hizmetlerini kestiği, böylece derin bir insani krize sebep olduğu ifade edildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü de Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı’na 24 saatte 3 ayrı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bu saldırılarda en az 65 kişinin öldüğü, 85 kişinin de yaralandığı ifade edildi.





HASTANENİN ELEKTRİĞİNİ KESEREK 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, İsrail'in 2 haftadır süren yıkıcı saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin yoğunluktan çalışamaz duruma geldiğini belirterek, "Bazı hasta ve yaralılar ilaç bulamıyor ve tedavi olamadan ölüyor." dedi. Hams, "İsrail ordusu, az önce Kemal Advan Hastanesi çevresine ateş açarak hastanedeki herkesi tehdit etti. Gazze Şeridi'nde ve özellikle de kuzeyde Filistinlilere karşı devam eden soykırım savaşının durması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Önceki gün kuzeydeki Endonezya Hastanesi'ne saldıran İsrail, jeneratörü kullanılamaz hale getirmişti. Dün yapılan açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle yoğun bakımda solunum desteği alan iki hasta öldü.



