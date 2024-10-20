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Katil İsrail'in 380 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 603'e çıktı

Katil İsrail'in 380 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 603'e çıktı

13:4720/10/2024, Pazar
AA
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Katil İsrail'in saldırıları sürüyor.
Katil İsrail'in saldırıları sürüyor.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 84 artarak 42 bin 603'e yükseldi. Son 24 saatte gerçekleştirilen "7 katliamda" 84 kişinin öldüğü, 158 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 380 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin başta kuzeyi olmak üzere çeşitli bölgelerinde "7 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 84 kişinin öldüğü, 158 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 603'e, yaralananların sayısının da 99 bin 795'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.



#Gazze
#İsrail
#Filistin

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