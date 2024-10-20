Katil İsrail'in 380 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 603'e çıktı

İsrail'in bir yıldır tünellerde aradığı Hamas lideri Yahya Sinvar, Gazze sokaklarında göğüs göğüse savaşırken şehit oldu. İşgalcilerin, Sinvar'ın şehadeti sonrası yayınladığı görüntüler, tüm dünyayı nasıl kandırdıklarını ve gelişigüzel bombalamaktan başka ellerinden çok da bir şey gelmediğini gözler önüne serdi.