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İsrail'den Beyrut'a peş peşe hava saldırısı

İsrail'den Beyrut'a peş peşe hava saldırısı

16:0619/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
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Beyrut

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Haret Hreik'e hava saldırısı düzenledi. Bölge bombalanmaya devam ediliyor.

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Haret Hreik'teki bölgelerin boşaltılması için uyarıda bulunmasından kısa bir süre sonra bölgeye hava saldırısı düzenledi.



Sonik patlamalara neden oldu


Hava saldırısından önce İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güney banliyöleri üzerinde ses duvarını aşarak yüksek sonik patlamalara neden olduğu da bildirildi.




Lübnan tezkeresi Meclis'te: Türk askerinin görev süresi uzayacak mı?

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi uzayacak mı? Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim'den itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu.Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerek kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.


#İsrail
#Beyrut
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