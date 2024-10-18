Lübnan, Ortadoğu'nun en karmaşık etnik ve mezhepsel yapılarından birine sahip olan küçük bir ülke.

Yaklaşık 6 milyonluk nüfusu

, uzun yıllardır süren iç savaşlar ve siyasi gerilimler nedeniyle derin mezhepsel ve etnik bölünmelere tanıklık etti. Ülkede genel bir nüfus sayımı yapılmamasına rağmen, çeşitli kaynaklar ve araştırmalara dayanarak tahminler ortaya konuluyor. Lübnan nüfusunun

yaklaşık yüzde 54’ünü Müslümanlar

oluştururken, bu grubun içinde

Şii Müslümanlar yüzde 25, Sünni Müslümanların ise yüzde 29 civarında