Kefiyeli adam: İşgalci güç 21 gün boyunca kendilerine kan kusturan adamın peşindeydi

İsrail ordusunun “Rehinelerle dolu bir tünelde saklanıyor” yalanı ile 360 kilometrekarelik Gazze’de 1 senedir ele geçiremediği Hamas lideri Yahya Sinvar’ın, 7 Ekim 2023'ten beri farklı cephelerde defalarca işgal ordusu ile çarpıştığı, onlarca İsrail askerini öldürdüğü ve yaraladığı, ölümünden 21 gün öncesine kadar da neredeyse tünele hiç girmeden İsrail askerlerine farklı noktalarda defalarca pusu kurduğu ortaya çıktı. Hamas’tan üst düzey yetkililer ve yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yüzünü örttüğü kefiye sayesinde İşgalci güç Sinvar'ın kimliğini tespit edemedi. Refah’ta son birkaç haftada kefiye takmış bir adamın saldırılar gerçekleştirdiğini raporlayan terör devletinin istihbaratı, “Kefiyeli Adam”ın peşine düştü. Birkaç kişilik timlerle Refah’ta farklı noktalarda vur-kaç taktiğiyle işgalci İsrail ordusunu adeta canından bezdiren Sinvar ve güçleri, perşembe günü Tel Sultan’da sabah namazı sonrası yine bir pusu kurmak için mevzilendi. “Kefiyeli Adam”ın 2 gün önce de benzer bir noktada işgalci güçle çatıştığını raporlayan İsrail ordusu, Tel Sultan’a ekstra birlik ve zırhlı araçlar göndererek devriyeleri sıklaştırdı. Saat 10.00 sularında Kefiyeli bir adamın yanındaki 2 kişiyle bir harabe yakınında görüldüğünün rapor edilmesi üzerine askeri birlikler, insanız hava araçları (İHA) ve zırhlı araçlar bölgeye nakledildi.





EL BOMBALI TUZAKLA BİNAYA SOKMADI

Hamas kaynaklarına göre saat 13.00’te başlayan sıcak çatışma 2 saatten fazla sürdü. Sinvar’ın timi farklı binalara dağılarak işgalcinin dikkatini kendi üzerine çekmeyi denedi. Terör ordusu “Kefiyeli Adam”ın peşindeydi ve saat 15.00 sularında binaya girmeyi denedi. Ancak Sinvar'ın binanın girişine el bombasıyla kurduğu bubi tuzağı infilak etti ve bir İsrail askeri ağır yaralandı. Binaya giremeyen işgalci güç, son çare olarak tank atışı ile çatışma noktasını vurdu. Ağır yaralanan “Kefiyeli Adam” bir koltuğa oturdu ve koluna demir bir telle tampon yaptı. İşgal güçleri, hedef aldıkları kişinin ölüp ölmediğini anlamak için binaya İHA yolladı ancak ağır yaralı “Kefiyeli Adam”, birkaç saniye güç topladıktan sonra elindeki tahta sopayı İHA’ya fırlattı. İsrail ordusu, bir kez daha tank ile binayı hedef aldı ve molozların altında kalan “Kefiyeli Adam” son nefesini verdi. Bir saat sonra binaya giren İsrail askerleri, saatlerdir çatıştıkları adamın yüzündeki kefiyeyi çıkarttıklarında, ölen kişinin Sinvar olduğunu fark ettiler.





CANLI ELE GEÇİRİLMEMEK İÇİN KEFİYE TAKTI

Hamas yetkilileri, Hamas Şura Konseyi’nin ağustos ayının başında Sinvar ile irtibata geçtiğini ve pusuları yer altından yönetmesinin kendisi için daha güvenli olacağını telkin ettiğini, ancak Sinvar’ın “Ölürsek şehit kalırsak muzaffer” sözüyle bu tavsiyeyi reddettiğini belirtti. İsrail’in yapay zeka ile yüz tanıma yöntemlerinden kaçınmak için Sinvar’ın yüzünde sürekli kefiye ile gezdiğini belirten kaynaklar, ölmeden önce dahi kefiye ile yüzünü iyice gizlediğini, çünkü sağ ele geçirilip pazarlık kozu olmak istemediğini ifade etti. Zira son anında dahi işgal güçleri Sinvar’ın kimliğini tespit etse onu canlı ele geçirmek isteyecek ve Hamas liderini rehine pazarlığında kullanacaktı. İsrail güçleri de Sinvar’ın ölümü sonrası hemen kimliğini doğrulayamamış, “Sinvar olduğunu bilmiyorduk. Sinvar’ın bölgede olduğuna dair istihbaratımız yoktu” açıklamalarıyla Hamas kaynaklarını teyit etmişti.



