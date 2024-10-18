Şehit Yahya Sinvar için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı

Fatih Camii'nde cuma namazını müteakip İsmailağa Cemaati’nin merhum önderi Mahmut Efendi'nin oğlu Abdullah Hoca'nın cenaze namazı ve ardından İsrail tarafından şehit edilen Hamas'ın önde gelen liderlerinden Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun da aralarında olduğu büyük bir kalabalık katıldı.
Abdullah Hoca'nın cenaze namazının yanı sıra Yahya Sinvar için de kılınan gıyabi cenaze namazı, Müslümanlar ve Filistin davasına gönül verenler için bir araya gelme vesilesi oldu.
Gıyabi cenaze namazını İsmailağa Cemaati'nin manevi önderi Ahmet Fikri Doğan Efendi kıldırdı.
Gıyabi cenaze namazının ardından Yahya Sinvar ve İsrail zulmü altındaki tüm Filistinliler için dua edildi.