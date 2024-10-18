Şehit Yahya Sinvar için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı

Gazze’de Kudüs ile Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü ve dünyanın onuru için kahramanca mücadele eden Filistinlilerin son şehidi Yahya Sinvar oldu. Hamas lideri, işgalci İsrail’in saldırılarının yoğunlaştığı Refah’ta çatışmalarda hayatını kaybetti. İsrail askerlerinin yayınladığı naaş görüntüleri, Sinvar’ın yer altındaki bir tünelde rehineleri canlı kalkan olarak kullanırken değil, en ön safta savaşırken şehit düştüğünü ortaya koydu.