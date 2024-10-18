Abdullah Ustaosmanoğlu Hocaefendi Hakk’a yürüdü

İsmailağa Cemaati lideri merhum Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti. Yaşamı boyunca birçok hastalıkla mücadele eden Abdullah Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Hayatını ilme adayan Ustaosmanoğlu’nun cenazesi, bugün Cuma namazını müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacak. Cemaatin sosyal medya hesaplarından Abdullah Ustaosmanoğlu’nun vefat ettiği açıklanırken merhuma rahmet, cemaate ve tüm yakınlarına sabır niyaz edildi.