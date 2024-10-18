Abdullah Ustaosmanoğlu Hocaefendi Hakk’a yürüdü

Yaşamı boyunca birçok hastalıkla mücadele eden Abdullah Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti.
İsmailağa Cemaati lideri merhum Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti. Yaşamı boyunca birçok hastalıkla mücadele eden Abdullah Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Hayatını ilme adayan Ustaosmanoğlu’nun cenazesi, bugün Cuma namazını müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacak. Cemaatin sosyal medya hesaplarından Abdullah Ustaosmanoğlu’nun vefat ettiği açıklanırken merhuma rahmet, cemaate ve tüm yakınlarına sabır niyaz edildi.
ÖMRÜNÜ İSLAM’A ADADI
Mahmud Efendi Hazretlerinin oğlu ve Hasan Kılıç Hocaefendi’nin damadı olan Abdullah Ustaosmanoğlu, Fatih’te dünyaya geldi. Hafızlığını babası Mahmud Ustaosmanoğlu’nun dizinin dibinde tamamlayıp İslâmî ilimler alanında icazet aldı. Çok sayıda talebe okutan Abdullah Ustaosmanoğlu, hayatını İslam’ı anlatmaya adadı. Rehberliğinde yurt içinde birçok il ve ilçeye, köylere varıncaya kadar tebliğ ziyaretleri düzenlendi.