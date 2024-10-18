Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Abdullah Ustaosmanoğlu Hocaefendi Hakk’a yürüdü

Abdullah Ustaosmanoğlu Hocaefendi Hakk’a yürüdü

04:0018/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Abdullah Ustaosmanoğlu
Abdullah Ustaosmanoğlu

Yaşamı boyunca birçok hastalıkla mücadele eden Abdullah Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti.

İsmailağa Cemaati lideri merhum Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti. Yaşamı boyunca birçok hastalıkla mücadele eden Abdullah Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Hayatını ilme adayan Ustaosmanoğlu’nun cenazesi, bugün Cuma namazını müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacak. Cemaatin sosyal medya hesaplarından Abdullah Ustaosmanoğlu’nun vefat ettiği açıklanırken merhuma rahmet, cemaate ve tüm yakınlarına sabır niyaz edildi.


ÖMRÜNÜ İSLAM’A ADADI

Mahmud Efendi Hazretlerinin oğlu ve Hasan Kılıç Hocaefendi’nin damadı olan Abdullah Ustaosmanoğlu, Fatih’te dünyaya geldi. Hafızlığını babası Mahmud Ustaosmanoğlu’nun dizinin dibinde tamamlayıp İslâmî ilimler alanında icazet aldı. Çok sayıda talebe okutan Abdullah Ustaosmanoğlu, hayatını İslam’ı anlatmaya adadı. Rehberliğinde yurt içinde birçok il ve ilçeye, köylere varıncaya kadar tebliğ ziyaretleri düzenlendi.







#Abdullah Ustaosmanoğlu
#Vefat
#İsmailağa Cemaati

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı