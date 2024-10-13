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AK Parti'nin acı kaybı: Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayımladı

AK Parti'nin acı kaybı: Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayımladı

Lokman Özdemir
15:0613/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Betül Önderoğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Betül Önderoğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı üyesi Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Önderoğlu'nun vefatını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziye mesajı yayımlayarak başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti
Gençlik Kolları üyesi
Betül Önderoğlu
, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajıyla ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında
"AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."
dedi.

"Teşkilatımızın başı sağ olsun"


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Önderoğlu’nun vefat haberini sosyal medya üzerinden paylaştı.




Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz.

Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.

Teşkilatımızın başı sağ olsun.



Burger King açılışını eleştirenlere 'soysuz' diyen AK Parti Rize İl Başkanı'ndan geri adım: "Solculara dedim"

Gazze'de soykırım yapan Siyonist askerlere ücretsiz menü hizmeti vermesi sonrasında tüm dünyada boykot edilen Amerikan menşeli Burger King'in, 7 Ekim'in yıl dönümünde Rize'de şube açması ve kurdeleleri AK Partili isimlerin kesmesi gündemdeki yerini koruyor. Tabandan gelen tepkiler üzerine dün bir açıklama yapan AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer "keşke o açılış olmasaydı" dedi. Katmer aynı açıklamada, Burger King açılışına katılan ilçe belediye başkanlarına "arkadaşlarımızın arkasındayız" diyerek sahip çıktı ve yapılan eleştirelere, Mehmet Akif Ersoy'un "üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam" dizeleriyle yanıt verdi. Katmer'in "soysuz" göndermesi kamuoyunda yeni tepkilere neden oldu. İstifa etmesi yönünde çağrılar yapılan Katmer, bugün yeni bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü de belirterek, "Bazı sol muhalif gruplar ömürlerinde Filistin’e hiç sahip çıkmadılar. Ak Parti’yi eleştiriyorlar. Ben tepkimi bu iki yüzlü insanlara koydum" dedi.


#AK Parti
#Ömer Çelik
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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