AK Parti'nin acı kaybı: Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayımladı

Betül Önderoğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı üyesi Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Önderoğlu'nun vefatını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziye mesajı yayımlayarak başsağlığı dileklerini iletti.
AK Parti
Gençlik Kolları üyesi
Betül Önderoğlu
, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajıyla ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında
"AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."
dedi.
"Teşkilatımızın başı sağ olsun"
"Teşkilatımızın başı sağ olsun"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Önderoğlu’nun vefat haberini sosyal medya üzerinden paylaştı.
Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz.
Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.
Teşkilatımızın başı sağ olsun.
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