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AK Parti 8'inci Olağan Kongresi'nin sloganı belli oldu: Umudun icraatın geleceğin adı AK Parti

AK Parti 8'inci Olağan Kongresi'nin sloganı belli oldu: Umudun icraatın geleceğin adı AK Parti

21:218/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti'nin, Türkiye buluşmalarıyla sahaya ineceği 8'inci Olağan Kongresi'nin sloganı belli oldu.
AK Parti'nin, Türkiye buluşmalarıyla sahaya ineceği 8'inci Olağan Kongresi'nin sloganı belli oldu.

AK Parti'de hazırlıkları süren 8'inci olağan kongrenin sloganı belli oldu. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu varılan karar itibariyle 8'inci olağan kongre, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünde kullanılan "umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" sloganıyla gerçekleştirilecek.

AK Parti'de 8'inci Olağan Kongre süreci adım adım işliyor.

Kongrenin hazırlıkları devam ederken slogan belli oldu.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kongre hazırlıklarına ilişkin bir sunum yaptı.

Slogan belli oldu

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle kongrenin sloganına karar verdi.

8'inci Büyük Olağan Kongre, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünde kullanılan "umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Kongre süreci

AK Parti 12 Ekim'de hem belde kongrelerini, hem de ilçe kongrelerini başlatacak.

Bu süreci 90 gün olarak planlayan AK Parti, ilçe kongreleri devam ederken de süreci tamamlayan ilçeler için 28 Aralık'ta il kongrelerini başlatmayı hedefliyor.

Vatandaşların talebi Cumhurbaşkanı'na iletilecek

Böylece bu takvim çerçevesinde en geç mart ayı sonuna kadar, "AK Parti'nin büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını tahkim ettiği" süreç olarak değerlendirilen 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmaları tamamlanmış olacak.

Kongre sürecinde her il ve ilçede stantlar kurulacak. Vatandaşlar taleplerini mektup halinde sandıklara atacak. Vatandaşların talepleri direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek.



#AK Parti
#Kongre
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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