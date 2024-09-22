Kongre süreci fiilen başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İzmir-Alsancak’ta iki vatandaşın sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği elektrik faciası hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Alsancak’ta yaşanan iki insanımızı kaybettiğimiz hadisede burada ben belediye başkanı olsaydım ne yapardım diye düşündüm? Suçu başkasında bulmazdım, bu şehrin şehri eminiyim ve benim şehrimde yağmur yağdığında yağmur suyuna basarak iki insan öldüyse çıkar ‘vicdani sorumluluğu üstüme alırım’ derim. AK Partili başkanlar böyle bir hadise olduğunda bunu söyleyemiyorsa siyaseti bıraksınlar” dedi.