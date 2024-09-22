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Kongre süreci fiilen başladı

Kongre süreci fiilen başladı

Resul Ekrem Şahan
04:0022/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

AK Parti, 3 Eylül'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan karar doğrultusunda 8’inci Büyük Olağan Kongre sürecine girdi.

Çalışmalara hız verilen partide dün başlayan mahalle delege seçimleri bugün tamamlanacak. Böylece belde ve ilçe kongre delegeleri belirlenecek.

YIL SONUNA KADAR 81 İL TAMAM

Bu aşamadan sonra, 12 Ekim'de ilçe kongrelerinin başlaması bekleniyor. 90 gün içerisinde ilçe kongrelerinin tamamlanıp 28 Aralık’ta il kongrelerinin başlaması planlanıyor. Mart sonuna kadar il kongreleri tamamlanırsa büyük kongre tarihi açıklanacak.

EN SON İSTANBUL VE ANKARA

Kongreleri tamamlanan ilçe ve il teşkilatları, hızla saha çalışmalarına yönlendirilecek. AK Parti, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin kongrelerini en sona bırakacak. Bu kongrelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı belirtiliyor.


Hamza Dağ: AK Partili başkanlar bunu söyleyemiyorsa siyaseti bıraksınlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İzmir-Alsancak’ta iki vatandaşın sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği elektrik faciası hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Alsancak’ta yaşanan iki insanımızı kaybettiğimiz hadisede burada ben belediye başkanı olsaydım ne yapardım diye düşündüm? Suçu başkasında bulmazdım, bu şehrin şehri eminiyim ve benim şehrimde yağmur yağdığında yağmur suyuna basarak iki insan öldüyse çıkar ‘vicdani sorumluluğu üstüme alırım’ derim. AK Partili başkanlar böyle bir hadise olduğunda bunu söyleyemiyorsa siyaseti bıraksınlar” dedi.


#siyaset
#AK Parti
#MKYK
#Kongre

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