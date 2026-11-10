Samsun’da öğrenci servisinin de karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

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Samsun’da dört araç birbirine girdi: 3 yaralı

Samsun’un Atakum ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi minibüsü de kazaya karıştı

Kaza, sabah saatlerinde İstiklal Mahallesi Aydınlık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Kara yönetimindeki 55 AHJ 629 plakalı hafif ticari araç, Oğulcan Özatılagan idaresindeki 55 C 0592 plakalı öğrenci servisi minibüsü ile Zehra Saruhan yönetimindeki 55 AYH 164 ve Muhammet Köse idaresindeki 55 AUR 617 plakalı otomobiller çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Zincirleme kazada sürücüler Emirhan Kara ve Zehra Saruhan ile Sümmeyye Meva Saruhan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.