Ergan Dağı'nda kış sezonu öncesi kar heyecanı: Kalınlık 33 santimetreye ulaştı

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Doğu Anadolu’nun en gözde kış turizm rotaları arasında yer alan Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi, son yağışların ardından erken kış örtüsüne kavuştu. Kentte etkisini gösteren kar yağışı, bölgedeki kayak ve doğa tutkunlarını heyecanlandırdı.

Doğa ve macera tutkunları Recep Sulu ile Canser Atilla, kar yağışının ardından cross motorlarına atlayarak Ergan Dağı'nın zorlu ve engebeli parkurlarına tırmandı. 2 bin 500 metre rakımlı kesimlere kadar ilerleyen ikili, zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdikleri yolculuğu saniye saniye kaydetti. Zirveye ulaştıklarında kar kalınlığını ölçen maceraseverler, kar derinliğinin 33 santimetreye ulaştığını tespit etti.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde pistlerin karla kaplanmaya başlaması, yeni sezon hazırlıklarına moral oldu. Yaklaşan 2026-2027 kış sezonu öncesinde kar kalınlığının 33 santimetreyi bulması, Erzincan’daki kayak ve snowboard sporu tutkunları ile bölge işletmecileri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.