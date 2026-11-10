Kademeli Emeklilikte Beklenen Tarihi Verdi: 1999 ve 2008 Arası Sigortalıların Tablosu Şekillendi

Bir yanda kar yağışı bir yanda şiddetli lodos: Meteoroloji'den megakent ve 6 il için peş peşe uyarı

Türkiye genelinde dondurucu soğuklar etkisini artırırken, kar yağışı yüksek rakımlı kesimler ve iç bölgelerde yüzünü göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre; İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in yüksekleri beyaza bürünürken, Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri ve Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve doğrudan kar yağışı etkili olacak. Doğu'da ise Ergan Dağı'nda kar kalınlığı şimdiden 33 santimetreye ulaştı. Kış şartlarının yurdu sarmaya başladığı bu günlerde, çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda geçici bir artış yaşanacağı, İstanbul'da lodos fırtınasının etkili olacağı ve hafta sonuna doğru ise tüm Türkiye'nin yeni bir yağış dalgasının etkisi altına gireceği bildirildi.