8. kongre için süreç başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ana gündem maddesi ise “kongre süreci” oldu. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre hazırlıkları ve tarihine yönelik sunum yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı. Bununla birlikte AK Parti, kongre sürecine girdi. Önce belde, sonra ilçe ve il, son olarak da büyük kongre yapılacak. AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi de böylece tamamlanmış olacak.

28 ARALIK’TA İL KONGRELERİ BAŞLIYOR

Kongre süreciyle ilgili bilgiyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik verdi. Takvimin mart ayının sonuna yetişmesinin beklendiğini belirten Çelik şöyle devam etti: “Mart sonunda büyük kongre ile ilgili takvim netleşecek. 21 Eylül itibarıyla delege seçimleri takvimi söz konusu olacak. 12 Ekim'de belde kongreleri olacak. İlçe kongreleri de 12 Ekim'de olacak. 28 Aralık'ta il kongreleri başlayacak. Mart sonuna kadar yetişmesi ve büyük kongre tarihinin açıklanması bekleniyor.”

YENİ TRENDLERE UYGUN MODELLER

“Yeni dönemin yeni ihtiyaçların siyasi ritmine göre neler yapılması gerektiğini, teşkilatlarımızın ne şekilde vatandaşlarımızla buluşması gerektiğini, bunlar tabii MKYK toplantımızda değerlendirilecek. Yeni trendlere uygun yeni modeller nasıl oluşturabiliriz bunlar üzerinde hazırlıklarımız var onları gerçekleştireceğiz. Eylül ayı içinde genel başkan yardımcılarımız, MYK üyelerimiz, MKYK üyelerimiz illerde vatandaşlarla buluşacaklar.”

Nefreti himaye CHP’ye yakışmadı

Gündemdeki konulara dair de açıklama yapan Ömer Çelik, CHP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu’nu protokolde ağırlamasıyla ilgili “Atatürk'e ve Cumhurbaşkanımıza dönük bu çirkin dilin yanı sıra bunun topluma da yansıması oluyor. Başörtülülere dönük uygulamalar nefret söylemlerinin neticesi olarak meydana geliyor. Parti tabanına ve cumhurbaşkanına hakaret eden kişinin protokolde ağırlanıp alkışlanması, hakaretin alkışlanmasıdır... Bir siyasi partiye yakışmayan şey budur. Bu hakaretleri eden kişinin CHP başkanı tarafından himaye edilmesi son derece yanlış durum olmuştur” diye konuştu.

İKİ KÖTÜ NİYETLİ KONU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim açıklamasıyla ilgili Çelik, “2024 yılının en kötü esprisi yarışması olsa bu birinci olurdu. Cumhurbaşkanımızı herhangi bir seçimde yenebileceğini düşünmesi, bir siyasi değerlendirme olarak ele alınamaz. Kötü bir espriden öteye geçemez” ifadelerini kullandı. Kara Harp Okulu’ndaki görüntülere dair Çelik şunları söyledi: “Burada iki kötü niyetli konu var. Bir takım bu görüntülerden ‘Erdoğan'a mesaj verildi, hükümete mesaj verildi’ şeklinde konuşulması, eski vesayet anlayışının diriltilmesi meselesidir. Bir de bunlara cevap vereyim derken teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez.”

Erdoğan, Sidhu’yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Sidhu’nun Ankara temasları kapsamında askeri yetkililer de vardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da Sidhu ile makamlarında görüştü.







