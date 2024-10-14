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Türk sinemasının acı kaybı: Yönetmen ve yazar Dr. Sadık Battal vefat etti

Türk sinemasının acı kaybı: Yönetmen ve yazar Dr. Sadık Battal vefat etti

18:5114/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
AA
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Yönetmen ve yazar Dr. Sadık Battal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Yönetmen ve yazar Dr. Sadık Battal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türk sinemasının duayen isimlerinden, akademisyen ve yazar Dr. Sadık Battal vefat etti. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Battal'ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu'nda ve Gaziantep Üniversitesi'nde de görev yapan Battal, 2006'da "Asıl Film Şimdi Başlıyor" adlı kitabını çıkarmış; "Yavuz Turgul'un Dünyası" adlı belgeseliyle de çeşitli festivallerde yer almıştı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi, aynı zamanda yönetmen ve yazar
Sadık Battal
, 61 yaşında vefat etti.
Rahatsızlanarak İstanbul'daki Medipol Acıbadem Bölge Hastanesine kaldırılan Battal,
kalp krizi
sonucu yaşamını yitirdi.
Lisans ve yüksek lisans eğitimini
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon
bölümünde yapan Battal,
doktora
sını ise yine aynı üniversitede 2003'te tamamladı.

"Yavuz Turgul'un Dünyası" ile festivallerde yer aldı

Battal,
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Van Meslek Yüksekokulu'nda ve Gaziantep Üniversitesi'nde de görev yaptı. Battal, 2006'da Vadi Yayınları'ndan "
Asıl Film Şimdi Başlıyor
" adlı kitabını çıkardı.
"
Yavuz Turgul'un Dünyası
" adlı belgeseliyle çeşitli festivallerde de yer alan Battal, Ülke TV'de "Tahta Köprü" programını hazırlayıp sundu.


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