Türk sinemasının acı kaybı: Yönetmen ve yazar Dr. Sadık Battal vefat etti

Yönetmen Doç. Dr. Sadık Battal bugün Yeni Şafak Pazar'a damat oluyor. Kendi ifadesiyle 'mütemadiyen tamirat' halindeki bir adamın evleniyor olması en çok dostlarını hayret içinde bırakıyor ama artık çok geç. Bugün düğün var. 'Nöbetçi dost'unuzu özleyeceksiniz!