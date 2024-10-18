Ön safta savaşarak şehit oldu

Sinvar’ın şehadeti sonrası

Beyaz Saray

’dan yapılan açıklamada “

ABD istihbaratı yardım etti. Sinvar dahil Hamas liderlerinin öldürülmesine yardımcı oldu

" dedi. ABD Başkanı Joe Biden, yazılı açıklamasında, “Bugün İsrail için, ABD için ve dünya için iyi bir gün” diyerek adeta kutlama mesajı yayınladı. Biden ayrıca Netanyahu’yu arayıp kutladı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de konuyla ilgili kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "

Adalet yerini buldu

" deyip İsrail'i tebrik etti.