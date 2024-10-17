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Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son görüntüsü

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son görüntüsü

Hüseyin Berk
23:1617/10/2024, Perşembe
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Hamas lideri Sinvar'ın son görüntüsü.
Hamas lideri Sinvar'ın son görüntüsü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği operasyonda şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son görüntüsü ortaya çıktı. İsrail dronu tarafından görüntülenen Sinvar'ın, sağ kolundan yara aldığı, muhtemelen enkazın tozundan korunmak için yüzüne bandana sardığı ve İHA'yı fark ettiği görülüyor.

İsmail Haniye'nin şehadeti sonrasında ağustos ayında Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen Yahya Sinvar, Gazze'nin güneyinde düzenlenen saldırıda şehit oldu.

İsrail basını, Sinvar'ın cansız bedeninin bulunduğu binadan görüntüler paylaştı.

Yahya Sinvar'ın yaşarken son görüntüsü ortaya çıktı

Vurulan binanın enkazı arasında, İsrail dronu tarafından görüntülenen Sinvar'ın bir koltukta oturduğu, sağ kolundan yaralandığı, muhtemelen enkazın tozundan korunmak için yüzüne bandana sardığı ve dronu fark ettiği görüldü.

Sağlam olan sol eliyle drona sopa fırlatan ve daha sonra yeni bir saldırıyla hedef alınan Sinvar, son nefesini o noktada verdi.

Yaralı halde işgalcilere düzenek kurdu

Al Arabiya'da yer alan habere göre; Sinvar, yaralı halde evin üst katına çıkarken üzerindeki el bombaları ile girişlerden birine düzenek kurdu.

Sinvar'ı tespit etmeye gelen İsrail askerlerinden biri bu düzenek yüzünden ağır yaralandı.

Tank atışıyla yeniden saldırdılar

İşgalciler, daha fazla kayıp verme korkusuyla enkaz halindeki binaya tank ile yeni bir saldırı düzenledi.

Sinvar’ın İsrail tankı tarafından hedef alınmadan önce yaralı koluna demir bir telden turnike yaparak sıfır mesafeden çatışmaya devam ifade edildi.




#Yahya Sinvar
#Hamas
#İsrail
#Gazze

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