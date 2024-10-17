Netanyahu'dan Yahya Sinvar mesajıyla Gazze'ye saldırılara devam çıkışı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Hamas'ın "artık Gazze Şeridi'ni yönetemeyeceğini" ileri süren Netanyahu, "savaş bitmedi" diyerek Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.
İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği açıklamasında bulunmasının ardından Başbakan Binyamin Netahyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların devam edeceğini yineledi.
Netanyahu, Sinvar'ın yaşamını yitirdiğine yönelik Tel Aviv makamlarından gelen açıklama sonrası sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayımladı.
Netanyahu'dan 'Hamas artık Gazze Şeridi'ni yönetemeyecek' iddiası
Netanyahu, "savaş bitmedi" diyerek Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.
Gazze'deki İsrailli esirler konusuna değinen Netanyahu, bu esirleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.