Netanyahu'dan Yahya Sinvar mesajıyla Gazze'ye saldırılara devam çıkışı

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın, Refah'ta soykırımcı İsrail ordusunun saldırısında şehit olduğu iddia edildi. İsrail medyası Sinvar'ın öldürüldüğünü ve DNA testlerinin pozitif çıktığını belirtirken Hamas, henüz resmi bir açıklama yapmadı.