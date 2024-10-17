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Netanyahu'dan Yahya Sinvar mesajıyla Gazze'ye saldırılara devam çıkışı

Netanyahu'dan Yahya Sinvar mesajıyla Gazze'ye saldırılara devam çıkışı

21:4017/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
AA
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Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların süreceğini yineledi.
Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların süreceğini yineledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Hamas'ın "artık Gazze Şeridi'ni yönetemeyeceğini" ileri süren Netanyahu, "savaş bitmedi" diyerek Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.

İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği açıklamasında bulunmasının ardından Başbakan Binyamin Netahyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların devam edeceğini yineledi.

Netanyahu, Sinvar'ın yaşamını yitirdiğine yönelik Tel Aviv makamlarından gelen açıklama sonrası sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayımladı.

Netanyahu'dan 'Hamas artık Gazze Şeridi'ni yönetemeyecek' iddiası

Sinvar'ın işgalci İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyen Netanyahu,
Hamas
'ın "artık Gazze Şeridi'ni yönetemeyeceğini" ileri sürdü.

Netanyahu, "savaş bitmedi" diyerek Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.

Gazze'deki İsrailli esirler konusuna değinen Netanyahu, bu esirleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



#Yahya Sinvar
#Gazze
#israil
#Binyamin Netanyahu

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