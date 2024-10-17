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Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti

07:2217/10/2024, Perşembe
AA
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İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor.
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor.

Katil İsrail ordusuna ait savaş uçağının Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, El-Hulu ailesine ait eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda evin tamamen yıkıldığı bildirilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, evin enkazından 5 kişinin cenazesini ve çok sayıda yaralıyı çıkardığı kaydedildi.

Görgü tanıkları da saldırıda aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını, sivil savunma ekiplerinin, evin enkazında kayıp olanları aramayı sürdürdüğünü aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 99 bin 153 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

#İsrail
#Gazze Şeridi
#Filistin

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