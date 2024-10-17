Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 99 bin 153 kişinin yaralandığı belirtilmişti.