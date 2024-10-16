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İsrail Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi

08:2616/10/2024, Çarşamba
AA
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İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırıları düzenledi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait bir silah deposunu vurduklarını öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda,
Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait bir silah deposunu vurduklarını öne sürdü.
Saldırılar, Adraee'nin Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırma tehdidinde bulunmasının ardından geldi.
İsrail, 10 Ekim'den bu yana Beyrut'a saldırı düzenlemiyordu.

⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 350 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.



#Lübnan
#İsrail
#Hizbullah

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