İsrail Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi

Hizbullah, Lübnan'da kan dökmeye devam eden İsrail'in uluslararası yasaklı misket bombası kullandığını duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilindeki bazı noktaları misket bombalarıyla vurduğu ifade edilerek, uluslararası insan hakları ile insani yardım kuruluşlardan özellikle siviller üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle İsrail'in suç ve saldırılarının kınanması istendi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.