İsrail Lübnan'ı misket bombasıyla vuruyor

Hizbullah, Lübnan'da kan dökmeye devam eden İsrail'in uluslararası yasaklı misket bombası kullandığını duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilindeki bazı noktaları misket bombalarıyla vurduğu ifade edilerek, uluslararası insan hakları ile insani yardım kuruluşlardan özellikle siviller üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle İsrail'in suç ve saldırılarının kınanması istendi.
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri uluslararası yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam etmekle suçluyor.
Uluslararası kuruluşlara 'saldırıları kınayın' çağrısı
Uluslararası insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, özellikle siviller üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle İsrail'in suç ve saldırılarının kınaması istendi.
İsrail güçlerine yönelik saldırılar
Hizbullah ayrıca, İsrail ordusuna karşı yürüttüğü operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.
Hizbullah, Ramiya beldesi yakınlarında bulunan bir grup İsrail askerini de topçu atışıyla doğrudan hedef aldığını vurguladı.