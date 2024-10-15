İsrail Lübnan'ı misket bombasıyla vuruyor

Katil İsrail, bir seneyi aşkın süredir Gazze'ye ve çevresindeki ülkelere bombalar yağdırıyor. İşgalciler son haftalarda, Lübnan'a yaptığı saldırıların şiddetini ve sıklığını arttırdı. Lübnan'da, Filistin'de, Suriye'de Müslümanları katleden İsrail, ilk kez Hristiyanlara saldırdı. Lübnan'ın Zıgarta bölgesindeki Aytu beldesine yapılan saldırıda bölgede yaşayan nüfusun çoğunluğu Hristiyanlardan oluşuyor. Saldırıya ilişkin açıklama Lübnan Kızılhaçından yapıldı. Kızılhaç saldırıda, 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 Filistinlinin de yaralandığı aktardı. Düzenlenen saldırı sonucu bölgede bulunan yapı, bina ve araçlarda ağır hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri, enkaz altından cesetler çıkardı.