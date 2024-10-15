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İsrail Lübnan'ı misket bombasıyla vuruyor

İsrail Lübnan'ı misket bombasıyla vuruyor

21:5515/10/2024, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Hizbullah, Lübnan'da kan dökmeye devam eden İsrail'in uluslararası yasaklı misket bombası kullandığını duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilindeki bazı noktaları misket bombalarıyla vurduğu ifade edilerek, uluslararası insan hakları ile insani yardım kuruluşlardan özellikle siviller üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle İsrail'in suç ve saldırılarının kınanması istendi.

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri uluslararası yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam etmekle suçluyor.

Hizbullah'ın Medya İlişkileri Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki
Nebatiye
ilindeki bazı noktaları
misket bombaları
yla vurduğunu duyurdu.
Açıklamada, "
Misket bombalarıyla vurulan bölgeler arasında, Domuzlar Vadisi, Deyr Siryan ve İlman beldeleri arasındaki Hillet Rac bölgesi ve el-Ahraş güzergahında Alman beldesi de yer alıyor
" denildi.

Uluslararası kuruluşlara 'saldırıları kınayın' çağrısı

Uluslararası insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, özellikle siviller üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle İsrail'in suç ve saldırılarının kınaması istendi.

Hizbullah, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada da İsrail'in
Lübnan
'ın güneyindeki Hanin ve Tayri beldeleri arasındaki bölgeyi uluslararası anlaşmalarla kullanılması yasaklanan
misket bombalarıyla
vurduğunu duyurmuştu.

İsrail güçlerine yönelik saldırılar

Hizbullah ayrıca, İsrail ordusuna karşı yürüttüğü operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Lübnan'ın güneyindeki Ramiya beldesi çevresinde bulunan İsrail'e ait 3 iş makinesinin ve 2
Merkava tankı
nın roketlerle hedef alındığı belirtilen açıklamada, tanklarda ve iş makinelerindeki ekiplerden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Hizbullah, Ramiya beldesi yakınlarında bulunan bir grup İsrail askerini de topçu atışıyla doğrudan hedef aldığını vurguladı.


Terör devleti İsrail ilk kez Hristiyanların yaşadığı bölgeye saldırdı

Katil İsrail, bir seneyi aşkın süredir Gazze'ye ve çevresindeki ülkelere bombalar yağdırıyor. İşgalciler son haftalarda, Lübnan'a yaptığı saldırıların şiddetini ve sıklığını arttırdı. Lübnan'da, Filistin'de, Suriye'de Müslümanları katleden İsrail, ilk kez Hristiyanlara saldırdı. Lübnan'ın Zıgarta bölgesindeki Aytu beldesine yapılan saldırıda bölgede yaşayan nüfusun çoğunluğu Hristiyanlardan oluşuyor. Saldırıya ilişkin açıklama Lübnan Kızılhaçından yapıldı. Kızılhaç saldırıda, 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 Filistinlinin de yaralandığı aktardı. Düzenlenen saldırı sonucu bölgede bulunan yapı, bina ve araçlarda ağır hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri, enkaz altından cesetler çıkardı.


#Lübnan
#Hizbullah
#israil
#Misket Bombası

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