Hizbullah Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail tankını füzeyle vurdu

Gazze'de 41 binden fazla insanı katleden İsrail ordusu, tüm gelişmiş silahlara sahip olmasına rağmen ağır ambargolar altında mücadele eden Hamas'a karşı kayıplar vermeye devam ediyor. 13 Ekim gecesi Hizbullah’ın Hayfa’daki İsrail üssüne yönelik İHA saldırısında 64 İsrail askeri yaralanmıştı. 7 Ekim’den bu yana 9 bin İsrail askeri psikolojik destek aldı ve bunların yarısından fazlası 'bunalım' sebebiyle görevine devam edemedi. Soykırımcı İsrail ordusu, daha önce askerlikten muaf tutulanları “kuvvet eksikliği” gerekçesiyle göreve çağırmıştı.