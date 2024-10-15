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Hizbullah Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail tankını füzeyle vurdu

Hizbullah Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail tankını füzeyle vurdu

07:3415/10/2024, Salı
AA
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Hizbullah, güneydeki Ayta eş-Şaab kasabasında 3 tankı güdümlü füzelerle vurdu.
Hizbullah, güneydeki Ayta eş-Şaab kasabasında 3 tankı güdümlü füzelerle vurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail tankını güdümlü füzelerle vurduğunu, içlerindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Ayta eş-Şaab kasabasında "Merkava" model 3 tankın güdümlü füzelerle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, alev alan tankların içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi ancak sayı verilmedi.

Hizbullah unsurlarının, ayrıca işgal altındaki Şeba Çiftlikleri ile Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruvaysat el-Alem'de İsrail askerlerini füze salvosuyla hedef aldığı kaydedilen açıklamada, Nebatiye ili Merkaba kasabası, sınırdaki Hillet Verde bölgesi ve El-Manara yerleşiminde de İsrail güçlerinin top atışlarıyla hedef alındığı bildirildi.

#Hizbullah
#Lübnan
#İsrail

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