Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM duyurdu: Lübnan'da 1,2 milyondan fazla kişi yerinden edildi

BM duyurdu: Lübnan'da 1,2 milyondan fazla kişi yerinden edildi

17:3014/10/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İsrail'in havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

BMMYK, İsrail'in saldırdığı Lübnan'a ilişkin X'ten paylaşım yaptı.


Paylaşımda,
"Lübnan'a yönelik en ölümcül İsrail hava saldırılarının üstünden neredeyse bir ay geçti. Lübnan hala insani bir felaketin pençesinde ve 1,2 milyondan fazla insan yerinden edildi. Acil insani desteğe olan ihtiyaç artıyor"
ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 255 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.


Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 255 kişi öldü, 10 bin 524 kişi yaralandı.


Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.


Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.


İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.


Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.



Katil İsrail 15 BM askerini yaraladı: Yeni Şafak muhabiri detayları Lübnan'dan aktardı

Terör devleti İsrail, Gazze'ye ve çevresindeki ülkelere yaptığı hain katliamlarına devam ediyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan işgalciler, Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler barış gücüne yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Katil İsrail tankları Birleşmiş Milletler üssüne girdi. BM Barış Gücünden yapılan ilk açıklamada; İsrail tanklarının güç kullanarak ana kapıyı yıktığı ve 15 barış gücü askerinin hafif yaralandığı belirtildi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Yeni Şafak muhabiri Neslihan Önder, gelişmeleri Tvnet ekranlarında anlattı. Önder, "Birleşmiş Milletler'in mevzilerinin bulunduğu nokta hedef alındı ve işgalci tankları içeri girdi. Bu saldırıda 15 Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri yaralandı. Bu askerlerin duman yanması ve cilt tahrişi nedeniyle hafif yaralı oldukları ifade edildi." dedi. Neslihan Önder sözlerinin devamında, Birleşmiş Milletlerin bu saldırıyla ilgili İsrail'den açıklama beklediğini ekledi.


#BMMYK
#israil
#Lübnan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İş görmezlik raporu nedir ve nasıl alınır? Rapor parası ne kadar?