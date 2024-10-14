BM duyurdu: Lübnan'da 1,2 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Terör devleti İsrail, Gazze'ye ve çevresindeki ülkelere yaptığı hain katliamlarına devam ediyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan işgalciler, Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler barış gücüne yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Katil İsrail tankları Birleşmiş Milletler üssüne girdi. BM Barış Gücünden yapılan ilk açıklamada; İsrail tanklarının güç kullanarak ana kapıyı yıktığı ve 15 barış gücü askerinin hafif yaralandığı belirtildi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Yeni Şafak muhabiri Neslihan Önder, gelişmeleri Tvnet ekranlarında anlattı. Önder, "Birleşmiş Milletler'in mevzilerinin bulunduğu nokta hedef alındı ve işgalci tankları içeri girdi. Bu saldırıda 15 Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri yaralandı. Bu askerlerin duman yanması ve cilt tahrişi nedeniyle hafif yaralı oldukları ifade edildi." dedi. Neslihan Önder sözlerinin devamında, Birleşmiş Milletlerin bu saldırıyla ilgili İsrail'den açıklama beklediğini ekledi.