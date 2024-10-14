‘Gazze Kasabı’ durmuyor: Bu kez BM’yi işgal etti

Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Lübnan’daki BM Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) çatışma bölgelerinden geri çekmesini isteyerek, “UNIFIL’i Hizbullah’ın kalelerinden ve çatışma alanlarından çekmenizin zamanı geldi. Sayın Genel Sekreter, UNIFIL güçlerini tehlikeden uzak tutun. Bu hemen şimdi, derhal yapılmalı” sözleriyle adeta tehdit etti. Netanyahu “UNIFIL askerlerini tahliye etmeyi reddetmeniz onları Hizbullah’ın rehineleri haline getiriyor. Bu hem onların hem de askerlerimizin hayatını tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun tehdidinin hemen ardından İsrail tanklarının barış gücünün üssüne girdiği haberi geldi. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, "Dün erken saatlerde İsrail tanklarının ve askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki Ramiyah bölgesinde bulunan BM üs bölgesine zorla girdiği ve üssün ışıklarının kapatılmasını istedikleri" kaydedildi.