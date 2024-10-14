‘Gazze Kasabı’ durmuyor: Bu kez BM’yi işgal etti

İsrail tankları Lübnan’ın güneyindeki Ramiyeh’de bulunan BM üssüne zorla girdi. 45 dakika süren işgalde 15 barış gücü askeri yaralandı. BM barış gücü UNIFIL’in güneyden çekilmesini isteyen Netanyahu’nun “Sayın Genel Sekreter, UNIFIL güçlerini tehlikeden uzak tutun. Bu hemen şimdi, derhal yapılmalı” diyerek BM Genel Sekreteri Guterres’i tehdit etmesinden sonra tanklar üssün kapısını kırdı ve ışıkların kapatılmasını istedi. 15 asker de bu sırada yaralandı. Türkiye’nin aralarında olduğu 34 ülke ortak bildiriyle İsrail’i kınadı.
Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Lübnan’daki BM Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) çatışma bölgelerinden geri çekmesini isteyerek, “UNIFIL’i Hizbullah’ın kalelerinden ve çatışma alanlarından çekmenizin zamanı geldi. Sayın Genel Sekreter, UNIFIL güçlerini tehlikeden uzak tutun. Bu hemen şimdi, derhal yapılmalı” sözleriyle adeta tehdit etti. Netanyahu “UNIFIL askerlerini tahliye etmeyi reddetmeniz onları Hizbullah’ın rehineleri haline getiriyor. Bu hem onların hem de askerlerimizin hayatını tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun tehdidinin hemen ardından İsrail tanklarının barış gücünün üssüne girdiği haberi geldi. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, "Dün erken saatlerde İsrail tanklarının ve askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki Ramiyah bölgesinde bulunan BM üs bölgesine zorla girdiği ve üssün ışıklarının kapatılmasını istedikleri" kaydedildi.
ANA KAPIYI YIKTILAR
İsrail tanklarının ana kapıyı yıktığı ve 15 askerin bu sırada yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail tanklarının ilgili irtibat ofisleri aracılığıyla protesto iletmesi sonucu, 45 dakika sonra üsten çekildikleri" belirtildi. BM, baskın konusundan İsrail'den izahat istendiğini de iletti. İşgalci güç UNIFIL askerlerini dört gün içinde dördüncü kez hedef almış oldu. Son olayla birlikte perşembe gününden bu yana yaralanan asker sayısı 20'ye yükseldi. Öte yandan aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 34 ülke, ortak bildiriyle İsrail’in UNIFIL'e saldırılarını kınadı. BM’nin Polonya Daimi Temsilciliği öncülüğünde hazırlanan ve sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, UNIFIL'in korunması çağrısı yapıldı. Açıklamada, bildiriye imza atan 34 ülkenin UNIFIL misyonuna verdiği kuvvetli desteğe dikkat çekilerek, “UNIFIL'in misyonuna saygı gösterilmesi ve personelinin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz” denildi.