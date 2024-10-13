İsrail tankları Birleşmiş Milletler üssüne girdi: 15 BM askeri yaralandı

Katil İsrail, insanlık dışı saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. İsrail tankları bu kez de Birleşmiş Milletler üssüne girdi. BM Barış Gücünden yapılan ilk açıklamada; İsrail tanklarının güç kullanarak ana kapıyı yıktığı ve 15 barış gücü askerinin hafif yaralandığı belirtilirken 'Bu şok edici bir ihlal, İsrail'den izahat istedik' denildi. Gazze Kasabı Netanyahu, katil sürüsünün Lübnan Geçici Barış Gücü'ne yönelik saldırılarının ardından UNIFIL güçlerinin bölgeden çekilmesini istemişti.
BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde, Ramya kasabasındaki BM güçlerinin, Mavi Hat'tan Lübnan'a geçen 3 gruptan oluşan İsrail askerlerini tespit ettiği belirtildi.
Dumandan etkilenen UNIFIL güçlerinden 15 kişi cilt sorunları yaşadı
İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı
UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.
Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.
İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu iki Lübnan askeri ölmüştü.
Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çıkartılması gerektiğini öne sürmüştü
İsrail Başbakanı Netanyahu, bir video mesaj yayınlayarak UNIFIL unsurlarının Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etmişti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah kalelerinden ve çatışma alanlarından" çıkartılması gerektiğini ve UNIFIL askerlerinin Hizbullah'ın "rehinesi" haline geldiğini öne sürmüştü.