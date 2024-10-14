Netanyahu'dan BM'ye 'Lübnan'ın güneyinden çekilin' tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler'i (BM) Lübnan'ın güneyinden çekilmeleri yönünde tehdidini sürdürdü. Netanyahu, Hizbullah'ın UNIFIL tesislerini ve mevzilerini siper olarak kullandığını ileri sürerek, UNIFIL güçlerinin güneye çekilmesi gerektiğini savundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, dün de İsrail ordusunun UNIFIL'i hedef almasının ardından UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi tehdidinde bulunmuştu.
İşgalci devletin Başbakanı Netanyahu, yayımladığı video mesajla İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan'daki UNIFIL güçlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Netanyahu dün de tehdit etmişti
Netanyahu, Hizbullah'ın UNIFIL tesislerini ve mevzilerini siper olarak kullandığını ileri sürerek, UNIFIL güçlerinin güneye çekilmesi tehdidini yineledi.
Pek çok ülke, İsrail ordusunun UNIFIL üslerine saldırmasından derin endişe duyduklarını dile getirmiş, İsrail'e bu saldırıları hemen durdurması çağrısında bulunmuştu.
İsrail, UNIFIL'i hedef aldı
UNIFIL, 10 Ekim'de, İsrail ordusunun, bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.
Dün de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.