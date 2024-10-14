Netanyahu'dan BM'ye 'Lübnan'ın güneyinden çekilin' tehdidi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ile Sırbistan'da çeşitli anlaşmaların imzalandığı ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, "İsrail, Şam'ı işgal ettiği anda Suriye'nin kuzeyine dediğiniz gibi gelmiş olacak. İsrail'in, birtakım hesapları olabilir ama en büyük hesap sahibi Allah'tır. Rabbimizin hesabı da muhakkak bu hesapların üzerinde bu da tecelli edecektir. Yani ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? En büyük hesap edici O’dur. Onlar hesapları yaparlar ama Allah'ın hesabını hiçbir zaman tutturamazlar. Netanyahu ve çetesinin gördükleri rüyalar kabusa dönüşecek. Filistin özgür olacak, Lübnan özgür kalacak. Kanlı ellerini uzattıkları her toprak parçasında, vatanlarını savunan yiğitlerin haklı ve soylu direnişi ile karşılaşacaklar." dedi.