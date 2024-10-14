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Netanyahu'dan BM'ye 'Lübnan'ın güneyinden çekilin' tehdidi

Netanyahu'dan BM'ye 'Lübnan'ın güneyinden çekilin' tehdidi

23:5614/10/2024, Pazartesi
AA
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Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler'i (BM) Lübnan'ın güneyinden çekilmeleri yönünde tehdidini sürdürdü. Netanyahu, Hizbullah'ın UNIFIL tesislerini ve mevzilerini siper olarak kullandığını ileri sürerek, UNIFIL güçlerinin güneye çekilmesi gerektiğini savundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, dün de İsrail ordusunun UNIFIL'i hedef almasının ardından UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu
, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için tehdit etti.

İşgalci devletin Başbakanı Netanyahu, yayımladığı video mesajla İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan'daki UNIFIL güçlerine ilişkin açıklamada bulundu.

UNIFIL'in İsrail'in çekilme "talebine kulak vermesi" gerektiğini savunan Netanyahu, "
İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlış
" iddiasında bulundu.

Netanyahu dün de tehdit etmişti

Netanyahu, Hizbullah'ın UNIFIL tesislerini ve mevzilerini siper olarak kullandığını ileri sürerek, UNIFIL güçlerinin güneye çekilmesi tehdidini yineledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün de İsrail ordusunun UNIFIL'i hedef almasının ardından
UNIFIL
güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi tehdidinde bulunmuştu.

Pek çok ülke, İsrail ordusunun UNIFIL üslerine saldırmasından derin endişe duyduklarını dile getirmiş, İsrail'e bu saldırıları hemen durdurması çağrısında bulunmuştu.

İsrail, UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de, İsrail ordusunun, bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Dün de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve çetesinin gördükleri rüyalar kabusa dönüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ile Sırbistan'da çeşitli anlaşmaların imzalandığı ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, "İsrail, Şam'ı işgal ettiği anda Suriye'nin kuzeyine dediğiniz gibi gelmiş olacak. İsrail'in, birtakım hesapları olabilir ama en büyük hesap sahibi Allah'tır. Rabbimizin hesabı da muhakkak bu hesapların üzerinde bu da tecelli edecektir. Yani ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? En büyük hesap edici O’dur. Onlar hesapları yaparlar ama Allah'ın hesabını hiçbir zaman tutturamazlar. Netanyahu ve çetesinin gördükleri rüyalar kabusa dönüşecek. Filistin özgür olacak, Lübnan özgür kalacak. Kanlı ellerini uzattıkları her toprak parçasında, vatanlarını savunan yiğitlerin haklı ve soylu direnişi ile karşılaşacaklar." dedi.


#Lübnan
#Binyamin Netanyahu
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#Tehdit

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