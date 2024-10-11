Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu küresel tehdit

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Arnavutluk'a gitti. Başkent Tiran’da ilk olarak Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki karşılama töreninde iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Begay birbirlerine heyetlerini takdim etti. Törenin ardından Erdoğan ve Begay baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.





İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

Erdoğan daha sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Başbakanlık binasındaki basına kapalı görüşmenin ardından Erdoğan ve Rama, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na başkanlık etti. İki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılan Erdoğan ve Rama, ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Erdoğan’ın ana gündemi İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımdı.





2 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

İmzalanan ortak bildiri ile konseyin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönündeki kararlılığı vurguladıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi, halklarımızın refahını artıracak adımlar olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak için müşterek çabalarımızı sürdürüyoruz. Görüşmelerimizde karşılıklı yatırımlarımızı günümüz koşullarında avantaj sağlayacak yenilikçi sektörleri içerecek şekilde çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık. Sağlık alanındaki güçlü işbirliğimizi de 2021'de rekor sürede inşa ettiğimiz Fier Dostluk Hastanesi'nin ortak işletmesiyle sürdüreceğiz.”





FETÖ'YLE BİRLİKTE MÜCADELE

“Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluk'un silahlı kuvvetlerinin askeri teçhizat ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da gereken desteği vereceğiz. Değerli dostum Başbakan Sayın Rama'yla FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunu da ele aldık. İnşallah bugün aldığımız kararlar suretiyle terör örgütleriyle mücadelemize etkin şekilde devam edeceğiz. Sayın Başbakan ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Arnavutluk'un gerek bölgemizde gerek uluslararası alanda barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalarını takdirle takip ediyoruz.”





TÜM İNSANLIĞIN UTANCI

“Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi görüşmemizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Netanyahu hükümetinin, bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Bu nedenle acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu konuda Arnavutluk'un da üzerine düşeni yerine getireceğine samimiyetle inanıyorum.”





4 iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye ile Arnavutluk arasında iş birliği, iletişim, eğitim ve tarım alanında 4 anlaşmaya imza atıldı.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Kurulmasıyla Tesis Edilen Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi Konusunda Ortak Bildiri'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama imza attı. Devlet Destekli Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Konusunda Niyet Beyanı'nı da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Anila Denaj imzaladı. Halkla İlişkiler ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi imza altına aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Arnavutluk'ta Akademik Şube ve Programlar Açmasına İlişkin Protokol ise Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu tarafından imzalandı.





Katliam politikasını Lübnan’a taşıdı

Gazze’de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail’in uyguladığı soykırım bir yılı geride bıraktı. 50 bin masum Filistinli masum edildi. Camiler, kiliseler, hastaneler, okullar ve pazar yerleri bombalandı. İsrail yönetimi, Filistin’de çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden saldırılarına devam ediyor. Şimdi de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan’a taşıdı. İsrail’in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. Netanyahu yönetimi son olarak Lübnan’a da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyeti olmadığını tekrar göstermiştir. Bu kutsal mekandan Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.





Teröre karşı ortak noktadayız

Arnavutluk Başbakanı Rama “Türkiye ile daha fazla iş birliği ve yatırım yapılması konusunda mutabakata vardık” dedi. “Dört gözle beklediğimiz bir anlaşma, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Tiran'da bir şubesinin açılması” ifadelerini kullanan Rama, bunun büyük bir önem arz ettiğini ifade etti. Rusya Ukrayna Savaşı’na değinen Rama, “Ukraynalıların kendi ülkelerinde özgürce yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Teröre karşı ortak noktadayız, terör tolere edilemez” diye konuştu.





Birlik duygusunu yeşertecek

Arnavutluk’ta Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı’nın desteğiyle yapılan Namazgah Camii açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, “Balkan coğrafyasının en büyük camisinin ortak tarihimizin ve kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalardaki yerini alacağına inanıyorum. Tiran Namazgah Camii'ni bugünün inşaat teknolojisi ile klasik Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen camimizde aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. Namazgah Camii’nin aramızdaki dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü olacağından şüphe duymuyorum. Bugün camiler inşa ettiğimiz gibi bu camilerin temsil ettiği değerleri yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte gayret göstermeliyiz. Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Edi Rama ile yaptığı basın toplantısında da açılışa değinerek “Balkanlar'ın en büyük camisi olan bu güzide eser, İslam'ın yüce değerleri olan barış ve birlik duygusunun yeşereceği bir ibadethane olacaktır” dedi.





Kültürel bağları konuştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile bir araya geldi. Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ortak kültürel değerlerin konuşulduğu görüşmede Linda Rama, Emine Erdoğan'a Villa 30'u gezdirerek, tarihi ile ilgili bilgi verdi. Emine Erdoğan, Linda Rama ile Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nu ve Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti. Daha sonra Emine Erdoğan, Linda Rama ile Tugaylar Sarayı'na geçti. Sarayda, Kuzey Arnavutluk'un dağlık bölgelerinde kadınlar tarafından giyilen, dalgalı bel kesimiyle tanınan el işi bir giysi olan “xhubleta” ile geleneksel Arnavut kıyafetlerinin sergilendiği koridoru gezen Emine Erdoğan, kıyafetlere ilişkin bilgi aldı.





Havalimanında sıcak karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'tan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geçti. Erdoğan havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı. Vucic ve karşılama izin gelen heyetle bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından konaklayacağı otele geçti.



