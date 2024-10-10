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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk ve Sırbistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk ve Sırbistan'a gidiyor

07:5310/10/2024, Perşembe
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-11 Ekim'de Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-11 Ekim'de Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10-11 Ekim'de Arnavutluk Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Pazartesi yaptığımız merkez kurul toplantısı bu olayları enine boyuna değerlendirip milletimizin sesine kulak vererek bu çerçevede bazı önemli adımlar atma kararı aldık. İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Onlarca kriminal suç kaydı olanların ortalıkta dolaşması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Emniyet içinde bir zafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sitemize tıkandık varsa yanlışlık varsa neşteri vurup Allah'ın izniyle onu da çözüme kavuşturacağız." dedi. Erdoğan, "Açık ve net söylüyorum. Vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır. Bir yıl önce İsrail'in devlet olmak ile terör örgütü olmak arasında bir tercihle karşı karşıya olduğunu ifade etmiştim. İsrail bir siyonist terör örgütüdür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sunmak istiyorsan rakı reklamı yapmaktan vazgeç

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Kadın hakları konusunda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalafet partisi yoktur. Kadının statüsünü güçlendirmede elimize su dökecek hiçbir parti yoktur. Ülkemize çağ atlatan kadro yine biziz." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren Erdoğan, "Sayın Özel, kadınlar arasında ayrımcılık görmek istiyorsa önce kendi tarihini okusun. Kendi tarihiyle bir yüzleşsin sonra yüreği yetiyorsa çıkıp AK Parti'yi eleştirmeye kalksın. AK Parti'ye, 'kadınları eşit görmüyor.' iftirası atmak, CHP Genel Başkanı'nın hakkı da, haddi de değildir. Kadına şiddetin en temel nedeni alkol bağımlılığıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sunmak istiyorsan rakı reklamı yapmaktan vazgeç." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Arnavutluk
#Cevdet Yılmaz
#Resmi Gazete
#Sırbistan

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