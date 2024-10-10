Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere eşi Emine Erdoğan ile özel uçak "TUR" ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'a vardı. Erdoğan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı ile Namazgah Camisi'nin açılışına iştirak edecek. 10-11 Ekim'i kapsayacak ziyaretlerdeki görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor.