Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Kalıcı ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde baskı için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor" dedi.
Ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak için müşterek çabalarımızı sürdürüyoruz.
"İsrail üzerinde baskı oluşturulmalı"
Gazze görüşmemizin öncelikli maddeleri arasında yer aldı. Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eden hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. İsrail üzerindeki gerekli baskının artması için uluslararası toplum harekete geçmeli. Kalıcı ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde baskı için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır.
"FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadeleyi ele aldık"
Arnavutluk Başbakanı Rama ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadeleyi ele aldık. Terör örgütleriyle mücadelemize devam edeceğiz.
Askeri, siyasi, ekonomik ticari ve bunların yanında turizme yönelik attığımız adımlarla istişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.