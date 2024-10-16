İsrail Lübnan'ın güneyinde iki belediye binasını bombaladı: Can kaybı 16'ya yükseldi

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde iki belediye binasına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya, yaralıların sayısı 52'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye Belediyesi ile Belediyeler Birliği binalarını hedef alan saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Hizbullah'a yakın "El-Ahbar" gazetesinin haberinde, İsrail savaş uçaklarının kentte hala faaliyet gösteren Nebatiye Belediyesini hedef alması sonucu belediye başkanının öldüğü duyurulmuştu.

Sosyal medyada, işgalci İsrail'in savaş uçaklarının Nebatiye kentinde yoğun sivil yerleşimin bulunduğu bölgelere düzenlediği şiddetli bombardıman nedeniyle çok sayıda güçlü patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşılmıştı.





İşgalcilerin Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 367 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden işgal ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 367 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 88 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, işgalci İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Terör devletinin bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 456 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.



