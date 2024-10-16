Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı evi bombalaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı evi bombalaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

08:1516/10/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail'in, Gazze kent merkezinde yerinden edilmiş ailelerin sığındığı bir evi bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir evi hedef aldı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#Filistin
#İsrail
#Gazze

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem nedeniyle Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 3 binada hasar meydana geldi