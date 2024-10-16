Katil İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı evi bombalaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in, Gazze kent merkezinde yerinden edilmiş ailelerin sığındığı bir evi bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir evi hedef aldı.
Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.