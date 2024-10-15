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Katil İsrail'in 375 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 344'e çıktı

Katil İsrail'in 375 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 344'e çıktı

12:0215/10/2024, Salı
AA
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Katil İsrail saldırılarından sonra Gazze.
Katil İsrail saldırılarından sonra Gazze.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 kişi artarak 42 bin 344'e yükseldi..

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 375 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 55 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 329 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 344'e, yaralananların sayısının da 99 bin 13'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Fuat Oktay panelde gösterdi: İşte İsrail’in hedefindeki harita ve gözünü diktiği topraklarımız

İsrail'in bir çok ülkenin topraklarına göz diktiği "arz-ı mevud" çılgınlığı, AK Part'nin düzenlediği "Filistin'in Geleceği" konferansında gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin konuşmacı olduğu oturumu yöneten ve bir sunum yapan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanı Fuat Oktay, İsrail’in 'Vadedilmiş Topraklar' söylemiyle gözünü diktiği toprakları harita üzerinden gösterdi. İsrail'in 'Arz-ı Mevud' sınırlarını gösteren haritada Türkiye'nin şehirleri de yer alıyor. İsrail'in 1948'den beri Filistin topraklarını nasıl ele geçirdiğini harita ve grafikler üzerinden anlatan Oktay "Üçüncü haritaya baktığımız zaman çok daha kötü bir senaryo var. 'Vadedilmiş Topraklar'ı gösteriyor. Bu da aslında bütün komşu ülkeleri tehdit ediyor. Ürdün ve Türkiye de dahil. Bu savaşın nereye gittiğini buradan görebiliyoruz" dedi.

#Gazze
#İsrail
#Filistin

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