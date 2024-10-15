Katil İsrail'in 375 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 344'e çıktı

İsrail'in bir çok ülkenin topraklarına göz diktiği "arz-ı mevud" çılgınlığı, AK Part'nin düzenlediği "Filistin'in Geleceği" konferansında gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin konuşmacı olduğu oturumu yöneten ve bir sunum yapan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanı Fuat Oktay, İsrail’in 'Vadedilmiş Topraklar' söylemiyle gözünü diktiği toprakları harita üzerinden gösterdi. İsrail'in 'Arz-ı Mevud' sınırlarını gösteren haritada Türkiye'nin şehirleri de yer alıyor. İsrail'in 1948'den beri Filistin topraklarını nasıl ele geçirdiğini harita ve grafikler üzerinden anlatan Oktay "Üçüncü haritaya baktığımız zaman çok daha kötü bir senaryo var. 'Vadedilmiş Topraklar'ı gösteriyor. Bu da aslında bütün komşu ülkeleri tehdit ediyor. Ürdün ve Türkiye de dahil. Bu savaşın nereye gittiğini buradan görebiliyoruz" dedi.