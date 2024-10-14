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Katil İsrail un kuyruğundakileri Filistinlileri vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail un kuyruğundakileri Filistinlileri vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti

12:0614/10/2024, Pazartesi
AA
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Katil İsrail'in saldırılarında onlarca kişi yaralandı.
Katil İsrail'in saldırılarında onlarca kişi yaralandı.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir gıda dağıtım merkezine düzenlediği topçu saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre,
İsrail topçuları, Cibaliya'da bir un dağıtım merkezi önünde bekleyen çoğunluğu kadın ve yaşlı onlarca Filistinliyi vurdu.
Sağlık kaynakları, söz konusu saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve diğer birçok bölgeyi sıkı abluka altında tutan İsrail ordusunun, ilk yardım ekiplerinin bölgedeki ölü ve yaralılara ulaşmasına izin vermediği aktarıldı.

İsrail ordusu 10 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail Gazzelileri çadırlarında diri diri yaktı: Katliamın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilmiş Gazzelilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı. Saldırı sonrası çıkan yangında yaklaşık 30 çadır tamamen yandı. Sağlık kaynaklarına göre, yaralıların çoğunda ağır yanıklar bulunuyor. Bu saldırı, hastane yerleşkesindeki çadırlara düzenlenen yedinci hava saldırısı oldu. Saldırının boyutu gün ağırınca gözler önüne serildi. Gazzelilerin hayatta tutunmak için derme çatma yaptığı çadırlar kül oldu, bombanın etkilediği araçlar ve geniş bir alan kullanılamaz hale geldi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 42 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, sivil altyapı büyük zarar gördü.

#Filistin
#Cibaliya Mülteci Kampı
#Gazze
#İsrail

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