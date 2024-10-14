Katil İsrail Gazze'de hastane yerleşkesindeki Filistinlilerin çadırlarını bombaladı

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 42 binden fazla insanı katletti. Soykırımın hamisi ABD, İsrail'e en çok silah yardımı yapan ülke. Amerikalı diplomat Hala Rharrit, İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği için Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden istifa etti. Rharrit, ülkesini ''Bir Amerikalı olarak ülkemin çocuk katillerinin ülkesi olarak görülmesi ve bu noktada sadece Arap dünyasında değil, dünyanın büyük bir bölümünde böyle görülüyor ve tasvir ediliyor olmamız benim için yıkıcı bir durum. ABD’nin silahları olmasaydı, İsrail Gazze’de soykırım gerçekleştiremezdi.'' sözleriyle eleştirdi.