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İşgalci İsrail'den yeni katliam: Gazze'deki hava saldırılarında altı Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail'den yeni katliam: Gazze'deki hava saldırılarında altı Filistinli şehit oldu

23:5213/10/2024, Pazar
G: 14/10/2024, Pazartesi
AA
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İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyindeki hava saldırılarında 6 Filistinli öldü.
İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyindeki hava saldırılarında 6 Filistinli öldü.

Katil İsrail Gazze Şeridi'ndeki soykırımına devam ediyor. Son olarak orta ve güney bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında altı Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Gazze Avrupa Hastanesi'nden bir kaynak İsrail'in güneydeki Refah kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü ve yaralıların hastaneye getirildiğini ifade etti.

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait okulların yakınında toplanan siviller, İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıda 2 Filistinlinin öldüğü, yaralıların hastaneye getirildiği kaydedildi.



#Gazze Avrupa Hastanesi
#israil hava saldırıları
#UNRWA

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