İşgalci İsrail'den yeni katliam: Gazze'deki hava saldırılarında altı Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı soykırım bir seneyi devirdi. İşgalciler, tüm dünyanın 'soykırımı durdur' çağrılarına rağmen, Müslümanların üzerine bomba yağdırıyor. Alçak saldırılardan en çok etkilenenler de masum çocuklar olmakta. Terör devleti İsrail, Gazze kentindeki El Şati Mülteci Kampı'nda çocukların top oynadığı alanda düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Gazzeli çocukların naaşları, kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Filistinli bir çocuğun, Gazzeli arkadaşlarının naaşlarına son kez bakışı izleyenlerin yüreklerini parçaladı.