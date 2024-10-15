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Katil İsrail ordusunun gece boyu Gazze'de düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun gece boyu Gazze'de düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti

07:2015/10/2024, Salı
AA
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Katil İsrail saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 29 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Katil İsrail'in dün akşam ve gece boyu sürdürdüğü saldırıların adresi, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti, güneydeki Han Yunus ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.

Kemal Advan Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre,
Cibaliya'nın El-Faluca bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 4, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'nde Ed-Dahduh ailesinin evine düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre ise
Han Yunus'a bağlı Beni Süheyla bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı eve düzenlenen saldırıda 10, El-Fuhari kasabasında 7 kişi yaşamını yitirdi.
Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bir eve düzenlenen saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetti.
Katil İsrail Gazzelileri çadırlarında diri diri yaktı: Katliamın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilmiş Gazzelilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı. Saldırı sonrası çıkan yangında yaklaşık 30 çadır tamamen yandı. Sağlık kaynaklarına göre, yaralıların çoğunda ağır yanıklar bulunuyor. Bu saldırı, hastane yerleşkesindeki çadırlara düzenlenen yedinci hava saldırısı oldu. Saldırının boyutu gün ağırınca gözler önüne serildi. Gazzelilerin hayatta tutunmak için derme çatma yaptığı çadırlar kül oldu, bombanın etkilediği araçlar ve geniş bir alan kullanılamaz hale geldi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 42 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, sivil altyapı büyük zarar gördü.


#Gazze
#İsrail
#Filistin
#Nusayrat Mülteci Kampı

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