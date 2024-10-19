Lübnan'da Sinvar hüznü: Beyrut yas tutuyor

İsrail saldırılarının sürdüğü Lübnan’da, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın şehit edildiği haberi büyük yankı buldu. Başkent Beyrut’ta halk, ülkede en çok izlenen televizyon kanalları El Meyadin, Cedid ve El Cezire kanallarına kitlendi ve anbean gelişmeleri takip etti. Hamas’tan açıklama beklenirken Sinvar’ın şehadetinin akşam saatlerinde kesinleşmesiyle Beyrut’un bazı noktalarında kalabalıklar caddelerde tekbirler getirerek yürüdü. Gün ağardığında hem Sünni hem de Şii mahallelerinde derin bir sessizlik hakimdi. Öyle ki Filistinlilerin yaşadığı Burj Al Barajneh ve Sabra mülteci kamplarında insanlar evlerine çekildi. Kampların bazılarında İsmail Haniye ve Yahya Sinvar’ın posterleri duvarlara asıldı.





ONUN İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZINA GEREK YOK

İsrail saldırılarının ve insansız hava araçlarının keşif uçuşlarının sürdüğü Lübnan’da halk Cuma namazı için camilere akın etti. Beyrut’un merkezindeki Muhammed El-Emin Camii’ne halk tekbirler getirerek girdi. Cami imamı hutbeye Yahya Sinvar’ı anarak başladı. “Büyük bir şahsiyet ve direniş abidesi olan Sinvar, cesurca ve onuruyla şehit oldu” diyen İmam, “Onun ölümü görebileceğimiz en iyi şehadetti. Büyük bir savaş verdi. Kahramanca savaşırken onu katlettiler. Yatağında ya da karargahında değil, en ön safta mücadele vererek Rabbi’ne ulaştı. Onun için gıyabi cenaze namazı kılmaya ve dua etmeye gerek yok. Sinvar’ın buna ihtiyacı yok” şeklinde konuştu.





O BİZİM KAHRAMANIMIZ

Cami cemaatinden Ali Hammad, Yahya Sinvar için hem üzüldüklerini hem gurur duyduklarını anlatarak “O bizim kahramanımızdı. Böylesine büyük bir liderden de işte bu şekilde bir şehadet beklenirdi. Biz İsmail Haniye şehit edildiğinde burada gıyabi cenaze namazı kılmıştık. Bu kez kılmadık, onun buna ihtiyacı yok” diye belirtti.





ŞEHİT OLSA DA FİLİSTİN DAVASI SÜRECEK

Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Selim Salam Mahallesinde gazetemize isim vermeden konuşan bir Lübnanlı ise “Sünni ya da Şii farketmez. Bugün hepimiz Ebu İbrahim’in (Yahya Sinvar) yasını tutuyoruz. Onlar büyük adamlardı ve Rabblerine de o şekilde kavuştular. Biz ondan razıyız. O şehit olsa da Filistin davası ebediyete kadar sürecek, biz bunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.



