İsrailli aşırı sağcı yaklaşık 1400 fanatik Yahudi Mecid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilmiş Gazzelilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı. Saldırı sonrası çıkan yangında yaklaşık 30 çadır tamamen yandı. Sağlık kaynaklarına göre, yaralıların çoğunda ağır yanıklar bulunuyor. Bu saldırı, hastane yerleşkesindeki çadırlara düzenlenen yedinci hava saldırısı oldu. Saldırının boyutu gün ağırınca gözler önüne serildi. Gazzelilerin hayatta tutunmak için derme çatma yaptığı çadırlar kül oldu, bombanın etkilediği araçlar ve geniş bir alan kullanılamaz hale geldi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 42 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, sivil altyapı büyük zarar gördü.