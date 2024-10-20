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İsrailli aşırı sağcı yaklaşık 1400 fanatik Yahudi Mecid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrailli aşırı sağcı yaklaşık 1400 fanatik Yahudi Mecid-i Aksa'ya baskın düzenledi

15:2720/10/2024, Pazar
AA
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İsrailli aşırı sağcı yaklaşık 1400 fanatik Yahudi Mecid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
İsrailli aşırı sağcı yaklaşık 1400 fanatik Yahudi Mecid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrailli aşırı sağcı yaklaşık 1400 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinden itibaren büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskınlar gerçekleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, 1390 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına katıldığı ifade edildi.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşarak slogan atıp marşlar söyledi. Bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Yahudi ritüelleri gerçekleştirdiği görüldü.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Katil İsrail Gazzelileri çadırlarında diri diri yaktı: Katliamın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilmiş Gazzelilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı. Saldırı sonrası çıkan yangında yaklaşık 30 çadır tamamen yandı. Sağlık kaynaklarına göre, yaralıların çoğunda ağır yanıklar bulunuyor. Bu saldırı, hastane yerleşkesindeki çadırlara düzenlenen yedinci hava saldırısı oldu. Saldırının boyutu gün ağırınca gözler önüne serildi. Gazzelilerin hayatta tutunmak için derme çatma yaptığı çadırlar kül oldu, bombanın etkilediği araçlar ve geniş bir alan kullanılamaz hale geldi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 42 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, sivil altyapı büyük zarar gördü.



#Mescid-i Aksa
#Filistin
#İsrail

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