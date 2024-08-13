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İsrail Gazze'de katliam yaparken fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı

Katil İsrail polisi eşliğinde Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya giren bir grup Yahudi, avluda İsrail paçavrası açarak provokatif eylemler gerçekleştirdi. Baskına katılan aşırı sağcı İsrailli bakan Itamar-Ben Gvir, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var" diye konuştu.

14:26 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 15:33 - 13/08/2024 Salı
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Mescid-i Aksa
Mescid-i Aksa

Filistin'de soykırım gerçekleştiren soykırım İsrail'in provokasyonları dur durak bilmiyor.


Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar, dini bayramları olan Tisha B'Av kapsamında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir kentinde bulunan Mescid-i Aksa'ya geniş çaplı baskın düzenleme çağrısında bulundu.


Çağrılar sonrası bir araya gelen binlerce İsrail askeri ve Yahudi, Aksa'nın avlusunu doldurarak gösteri yaptı.


İşgal altındaki bölgelerde ve Müslüman mahallelerine de uzanacak şekilde gösteriler düzenleyen fanatik Yahudiler nedeniyle siviller can korkusu yaşıyor.


Mescid-i Aksa'yı bastılar


Gerçekleşen baskına ilişkin Kudüs İslami Vakıflar İdaresi açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin büyük gruplar halinde ve İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.


Bin 600 fanatik Yahudi katıldı


Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık bin 600 İsraillinin gruplar halinde Aksa'ya zorla girdiği ve avlusunda İsrail bayrakları açtığı kaydedildi.


Fanatik Yahudilerin Aksa'daki mescitlerin içine de baskın düzenlemesinden endişe edildiği vurgulandı.



İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen binlerce fanatik Yahudi'ye eşlik etti.





Yahudiler Aksa'da hak iddia ediyor


İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.


Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.


Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un, 2000 yılında yüzlerce korumasıyla Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi Filistin topraklarında birkaç yıl devam eden "ikinci intifada"nın ilk kıvılcımı olmuştu.



Mescid-i Aksa'nın geçmişi


Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.


Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.


Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.


Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.



İsrail yönetimi,
Mescid-i Aksa
'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.



Doğum belgesini çıkarmaya gittiği evlatlarının şehadet haberini aldı: Filistinli baba üzüntüden kendini kaybetti

Bebek katili terörist İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırıları 311. gününde de devam etti. Siyonist İsrail, Gazze’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde yine masum insanları hedef aldı. 4 gün önce doğan ikizlerine doğum belgesi almaya giden Filistinli baba Muhammed Ebu el-Kumsan, geri döndüğünde kundaktaki bebeklerinin ve eşinin şehit olduğunu öğrendi. Alçak saldırı sonrasında acılı baba, 10 aydır katil sürüsünün bombardımanına, açlığa ve susuzluğa göğüs gerdiği dört günlük evlatlarını ve eşini Hakk'a uğurladı. Gazzeli baba üzüntüden ayakta bile durmakta güçlük çekti. O anlar ve acılı babanın “Bırakın beni, ne olur bırakın beni” sözleri izleyenleri derinden etkiledi. Filistinli baba Muhammed’in tüm ailesini kaybettiğini öğrendiğindeki feryadı, görenlerin yüreğini burktu.


#Mescid-i Aksa
#Doğu Kudüs
#Filistin
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