İsrail Gazze'de katliam yaparken fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı

Bebek katili terörist İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırıları 311. gününde de devam etti. Siyonist İsrail, Gazze’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde yine masum insanları hedef aldı. 4 gün önce doğan ikizlerine doğum belgesi almaya giden Filistinli baba Muhammed Ebu el-Kumsan, geri döndüğünde kundaktaki bebeklerinin ve eşinin şehit olduğunu öğrendi. Alçak saldırı sonrasında acılı baba, 10 aydır katil sürüsünün bombardımanına, açlığa ve susuzluğa göğüs gerdiği dört günlük evlatlarını ve eşini Hakk'a uğurladı. Gazzeli baba üzüntüden ayakta bile durmakta güçlük çekti. O anlar ve acılı babanın “Bırakın beni, ne olur bırakın beni” sözleri izleyenleri derinden etkiledi. Filistinli baba Muhammed’in tüm ailesini kaybettiğini öğrendiğindeki feryadı, görenlerin yüreğini burktu.