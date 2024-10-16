İşgalcinin füzesi tükendi: İran ve Hizbullah sistemi çökertebilir

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Hizbullah’ın Golani Tugayı’na İHA’lı saldırısı İsrail’in çok güvendiği hava savunma sistemi ‘Demir Kubbe’yi tartışmaya açtı.İsrail’in tek endişesi ‘Demir Kubbe’nin zafiyeti de değil. Son bir yılda Gazze, Lübnan, Suriye, İran ve Yemen’den atılan 26 bini aşkın füze ve dronun İsrail’in önleyici füze stokunu erittiği belirtiliyor. Financial Times’a konuşan ABD’li bir yetkili, İran ve Hizbullah’ın aynı anda saldırması durumunda İsrail'in zorlanacağını açıkladı. Bu durum İsrail’e ulaşan THAAD’lar için ABD’nin neden acele ettiğini ortaya koyuyor.
Geçen pazar günü İsrail ordusuna ait bir eğitim karargahını hedef alan dron saldırısı, Demir Kubbe ile ilgili tartışmaları hızlandırdı. İşgalci gücün
"Dünyanın en iyisi"
olarak lanse ettiği hava savunma sisteminin kamikaze dronlar karşısında etkisiz olduğunu belirten uzmanlar, sistemin bu konuda geliştirilmeye ihtiyaç duyduğunu söylüyor. ABD'nin İsrail'e THAAD hava savunma sistemi göndermesi de bu durumu destekleyen bir gelişme olarak görülüyor.
ALÇAKTAN UÇUŞ KUBBEYİ UYUTTU
ALÇAKTAN UÇUŞ KUBBEYİ UYUTTU
İsrail ordusuna bağlı askerlerin Hayfa'nın Binyamina beldesindeki bir yemek toplantısını hedef alan kamikaze drone saldırısı, 4 İsrail askerinin ölümüne ve 70'ten fazla askerin yaralanmasına sebep oldu. Saldırının ardından Hizbullah tarafından bölgeye iki drone gönderildiği, birinin Demir Kubbe tarafından imha edildiği ancak alçak irtifadan uçan ikinci dronun fark edilmeden hedefe ulaştığı belirtilmişti. New York Times (NYT) gazetesine konuşan İsrailli askeri uzmanlar,
Demir Kubbe'nin saatte bin milden daha hızlı hareket edebilen füzeleri tespit etme ve engelleme konusunda etkin sisteme sahipken, saatte yüz milden daha yavaş hareket eden insansız hava araçlarını tespit etmekte yetersiz kaldığı itirafında bulundu.
SİSTEM YENİDEN TASARLANMALI
SİSTEM YENİDEN TASARLANMALI
NYT konuşan
İsrail Hava Kuvvetleri Drone Departmanı Eski Başkanı Ofer Haruvi
,
"Batı dünyasında sahip olduğumuz tüm sistemler -sadece İsrail değil- hava sahasını normal savaş uçaklarından ve füzelerden korumak veya savunmak için inşa edilmiştir. Bu sistemlerin bir kısmını, bu tür yavaş hareket eden hedefleri görebilecekleri, tespit edebilecekleri ve takip edebilecekleri şekilde yeniden tasarlamanız gerekiyor"
dedi. Pazar günkü drone saldırısının tanıklarından Viki Kadosh adlı bir İsrailli de, binaların arasından alçak uçan dronu fark ettiklerini ve saldırıdan 10 dakika önce haber verdiklerini belirtti. Saldırı günü İsrail medyası da dronun saldırıya bir dakika kala fark edildiğini ancak bu sürenin engellemek için yetmediğini aktarmıştı.
Bu yorumlar, Demir Kubbe'nin dronlar karşısında yetersiz kaldığını kanıtlar nitelikte.
ARROWLAR BİTİYOR
ARROWLAR BİTİYOR
Demir Kubbe'nin yaşadığı zaafiyet karşısında, işgalci güç uzun menzilli füze savunma sistemlerinde de sıkıntı yaşıyor. Uzun menzilli balistik füze sistemlerini engelleme amaçlı geliştirilen
Arrow 2
ve
Arrow 3
füze sistemlerinin, son İran saldırısında neredeyse tükenme noktasına geldiği ve yeniden ikame imkanının uzun süre alacağı belirtildi. Bu gelişmenin ise işgalci gücü hava savunma kabiliyeti noktasında önemli bir zaafiyetle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.
İRAN VE HİZBULLAH SİSTEMİ ÇÖKERTEBİLİR
İRAN VE HİZBULLAH SİSTEMİ ÇÖKERTEBİLİR
Öte yandan istatistiklere göre, son bir yılda İsrail'e Gazze, Lübnan, Suriye, İran ve Yemen'den 26 bini aşkın füze ve dron fırlatıldı. Bunların büyük çoğunluğunun Demir Kubbe tarafından imha edildiği bildirildi. Hava savunma sisteminin önleyici füze stoklarına ilişkin Financial Times'ta (FT) dün yayınlanan bir haberde, uzun süren savaş durumunun önleyici füze üretiminde de zorluklara sebep olmaya başladığı belirtildi. FT'ye konuşan Israel Aerospace Industries'in CEO'su Boaz Levy, üretim için bazı hatların 7/24 çalışmasına rağmen son dönemde stoklarda sıkıntı yaşandığını doğruladı. FT'ye konuşan
ABD'li savunma yetkilisi Dana Storul,
"İran bir İsrail saldırısına karşılık verirse ve Hizbullah da katılırsa, İsrail'in hava savunmaları zorlanacak"
diye konuştu.
24 saatte 146 hava saldırısı
24 saatte 146 hava saldırısı
İsrail'in Lübnan'a son 24 saatte 146 hava saldırısı düzenledi. Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, saldırıların büyük bölümünün güneyde düzenlendiği belirtildi. İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a 10 bin 12 hava saldırısı düzenlediğine dikkati çekildi. NNA'nın bir diğer haberinde ise İsrail ordusunun
Lübnan'ın güney ve orta kesimlerine akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda en az 3'ü çocuk 15 kişinin öldüğü belirtildi
. Hizbullah ise İsrail'in bu saldırılarda yasaklı sılahlar kullandığını açıkladı. Medya İlişkileri Ofisi'nden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilindeki bazı noktaları Misket bombalarıyla vurulduğu duyuruldu.
THAAD'lar İsrail'de
THAAD'lar İsrail'de
- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran tehdidine karşı konuşlandıracağını duyurduğu Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ile askeri personelin İsrail’e ulaştığını açıkladı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ilerleyen günlerde de batarya bileşenlerinin ulaşacağını ve sistemin tam olarak operasyonel hale geleceğini söyledi.
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