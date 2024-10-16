İşgalcinin füzesi tükendi: İran ve Hizbullah sistemi çökertebilir

İsrail ordusuna bağlı askerlerin Hayfa'nın Binyamina beldesindeki bir yemek toplantısını hedef alan kamikaze drone saldırısı, 4 İsrail askerinin ölümüne ve 70'ten fazla askerin yaralanmasına sebep oldu. Saldırının ardından Hizbullah tarafından bölgeye iki drone gönderildiği, birinin Demir Kubbe tarafından imha edildiği ancak alçak irtifadan uçan ikinci dronun fark edilmeden hedefe ulaştığı belirtilmişti. New York Times (NYT) gazetesine konuşan İsrailli askeri uzmanlar,

Demir Kubbe'nin saatte bin milden daha hızlı hareket edebilen füzeleri tespit etme ve engelleme konusunda etkin sisteme sahipken, saatte yüz milden daha yavaş hareket eden insansız hava araçlarını tespit etmekte yetersiz kaldığı itirafında bulundu.