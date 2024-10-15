Hizbullah’ın 130 bin savaşçısı var

Hizbullah saldırısı sonrası İsrail'in Golani Tugayı ağır darbe aldı.
Hayfa saldırısı Lübnan’da “Hizbullah’ın güç gösterisi” olarak yorumlanıyor. Hatta “Hizbullah, Tel Aviv’de ciddi istihbarat ağına sahip” diyenler de oldu.Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Beyrut Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan Dr. Ali Ahmed, Yeni Şafak’a Hizbullah’ın karada İsrail’i durdurabilecek güce sahip olduğunu söyledi. Ahmed, “2006’da İsrail ile savaşırken Hizbullah’ın 4 bin savaşçısı vardı. Şu an 130 binden fazla. Füzeler, İHA’lar, tanklarımız da var” dedi.
En az 4 İsrail askerinin öldüğü onlarcasının da yaralandığı Hizbullah saldırısının, İsrail’in en elit birliğinin yemek yediği sırada gerçekleştirilmesi, İsrail içindeki istihbarat zaafiyetini açığa çıkardı. Saldırının ardından Arap medyası ve kamuoyunda Hizbullah’ın operasyon sayısını ve kalitesini iki katına çıkarma kararı aldığı ve bunun Hizbullah’ın güç gösterisinin başlangıcı olduğu, Hayfa’daki saldırının Hizbullah’ın çöküş ve dağılma yaşadığına ilişkin haberlerini yalanladığı yorumları yapıldı.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve üst düzey yetkililerin öldürülmesi, İsrail’in istihbarat ve casus kaynağı ile mümkün olurken, Hayfa’daki saldırı Hizbullah’ın da Tel Aviv yönetiminde ciddi istihbarat ağına sahip olduğuna dair kanıt olarak ifade edildi.
KARADA İŞGALCİYE DİRENİR
KARADA İŞGALCİYE DİRENİR
Hayfa’daki Golani Tugayı’na düzenlenen saldırı, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın Aksa Tufanı’nı sonrası işgalci güce düzenlenen en kanlı saldırılardan biri oldu. Karargahın vurulması sonrası Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Radvan bölgesinde Hizbullah’ın tanksavar sisteminden sorumlu komutan Kamil Naim’in öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Beyrut Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi’nde görevli Dr. Ali Ahmed,
Yeni Şafak
’a konuştu. Hizbullah’ın, karada İsrail’i durdurabilecek kadar yeterli güce sahip olduğunu savunan
Dr. Ahmed
,
“2006’da İsrail ile savaş yürütülürken Hizbullah’ın yalnızca 4 bin savaşçısı vardı. Şu an hem bu sayı 130 binden fazla hem de füzeler, İHA’lar, tanklar ve teknolojik silahlarımız var. İşte bu yüzden Hizbullah’ın İsrail’i yenebileceğini düşünüyorum”
dedi.
İSRAİL'İN HEDEFİ TÜM BÖLGE
İSRAİL'İN HEDEFİ TÜM BÖLGE
İsrail’in Hizbullah içerisinde casuslarının olabileceği ihtimalini de değerlendiren Dr. Ali Ahmed, “
Hizbullah içindekiler melek değil, hiçbirimiz değiliz. Elbette vardır. İsrail zaten ABD ve batıdan gelen istihbari desteği sıklıkla kullanıyor”
diye konuştu. Lübnan ordusunun İsrail, ABD ve Batı nedeniyle herhangi teknolojik askeri ekipmana ulaşamadığını kaydeden Dr. Ahmed, “
Bir zamanlar Rusya, Lübnan'a hediye olarak 6 uçak göndermek istediğinde Lübnan hükümeti bu hediyeyi istemediklerini söyledi. ABD, Lübnan ordusunun ihtiyaç duyduğu şeye, silahlara sahip olmasına izin vermiyor”
ifadelerini kullandı. Dr. Ahmed, İsrail’in Lübnan’ı geçerse durmayacağını da anlatarak,
“Özellikle Netanyahu hükümetindeki aşırılık yanlıları büyük İsrail planları olduğunu, pek çok ülkeyi işgal etmek istediklerini dile getiriyorlar. Ancak Hizbullah bugün onların iradesini yeniyor. Bu yüzden Lübnan'ı, Suriye'yi, Türkiye'yi, Irak'ı, tüm Ortadoğu'yu ve İsrail'in onları işgal etmek istediği tüm ülkeleri savunuyor”
sözlerini sarf etti.
#orta doğu
#israil
#hizbullah
#katliam