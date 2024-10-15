Hizbullah’ın 130 bin savaşçısı var

En az 4 İsrail askerinin öldüğü onlarcasının da yaralandığı Hizbullah saldırısının, İsrail’in en elit birliğinin yemek yediği sırada gerçekleştirilmesi, İsrail içindeki istihbarat zaafiyetini açığa çıkardı. Saldırının ardından Arap medyası ve kamuoyunda Hizbullah’ın operasyon sayısını ve kalitesini iki katına çıkarma kararı aldığı ve bunun Hizbullah’ın güç gösterisinin başlangıcı olduğu, Hayfa’daki saldırının Hizbullah’ın çöküş ve dağılma yaşadığına ilişkin haberlerini yalanladığı yorumları yapıldı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve üst düzey yetkililerin öldürülmesi, İsrail’in istihbarat ve casus kaynağı ile mümkün olurken, Hayfa’daki saldırı Hizbullah’ın da Tel Aviv yönetiminde ciddi istihbarat ağına sahip olduğuna dair kanıt olarak ifade edildi.