İsrail, Güney Kıbrıs'ı gaza getirdi!

Ynet internet sitesinin haberine göre İsrail ile Güney Kıbrıs arasında bir doğalgaz boru hattının inşası için anlaşmaya çok yakında imza atılacak. Anlaşma ile Kıbrıs adası açıklarında 200 kilometre mesafede bulunan İsrail'e ait Karish ve Tanin adlı adlı doğal gaz sahalarından çıkarılan gaz borularla Güney Kıbrıs Rum Yönetimine taşınacak. Böylece İsrail ilk kez bir AB üyesi ülkeye doğal gaz ihraç etmiş olacak.





Hedef Avrupa'ya ulaştırmak

Yakın zamanda imzalanması beklenen anlaşmanın 10 yıllık olacağı, 7 milyar metreküplük gaz tedariki planlandığı ve 1,5 milyar dolarlık gelir getireceği belirtilirken, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, "(Proje) Avrupa ülkeleri nezdinde İsrail'in siyasi pozisyonunu güçlendireceğini" savundu. Anlaşmanın tamamlamasıyla Güney Kıbrıs, İsrail'in Mısır ve Ürdün'den sonra gaz ihraç ettiği üçüncü, Avrupa'dan ise ilk ülke olacak.





Yunanistan gizli ortak

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ve Güney Kıbrıs Enerji Bakanı George Papenstasio'nun desteğiyle İngiltere merkezli enerji şirketi Energian ile Rum yönetimi arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Energian'ın sahiplerinin Yunanistan asıllı olduğu biliniyor. Anlaşmanın somutlaşması için Kıbrıs adasına en yakın doğalgaz havzaları olan Karish ve Tanin'in seçildiği kaydedildi. Karish ve Tanin sahalarında bulunan doğalgaz rezervi de Energian şirketi tarafından çıkartılıyor. Ynet'te yayınlanan habere göre Güney Kıbrıs'a ulaştırılacak İsrail gazının Yunanistan'a nakledilmesinin de planlar arasında olduğu belirtiliyor.





Türkiye'nin direncini aşamadılar

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimleri, Mısır'ı da yanlarına çekerek geçtiğimiz yıllarda Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu hayata geçirmişlerdi. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini ihlal eden bu oluşum Ankara'nın askeri, siyasi ve diplomatik girişimleriyle akamete uğramıştı. Türkiye'nin son dönemde Mısır ile ilişkilerini normalleştirmesi ve Ankara ile Kahire arasında deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik bir anlaşmanın yakın zamanda imzalanabileceği ihtimalinin, Yunanistan ve İsrail'de endişeye sebep olduğu biliniyor. Bu çerçeve Rum Kesimi ile İsrail'in, Atina'nın gizli ortaklığı ile Doğu Akdeniz'de gerilimi artırmak istedikleri değerlendiriliyor.











