İsrail, Güney Kıbrıs'ı gaza getirdi!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, ABD ve İngiltere'nin desteğiyle bir lojistik ve askeri ikmal üssüne dönüştüren işgalci güç İsrail, Doğu Akdeniz'de kriz çıkarma arayışında. İşgalci yönetim, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ile birlikte Türkiye'nin baskısı sonucu daha önce rafa kaldırılan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu diriltmek için harekete geçti.
Ynet internet sitesinin haberine göre İsrail ile Güney Kıbrıs arasında bir doğalgaz boru hattının inşası için anlaşmaya çok yakında imza atılacak. Anlaşma ile Kıbrıs adası açıklarında 200 kilometre mesafede bulunan İsrail'e ait Karish ve Tanin adlı adlı doğal gaz sahalarından çıkarılan gaz borularla Güney Kıbrıs Rum Yönetimine taşınacak. Böylece İsrail ilk kez bir AB üyesi ülkeye doğal gaz ihraç etmiş olacak.
Hedef Avrupa'ya ulaştırmak
Yakın zamanda imzalanması beklenen anlaşmanın 10 yıllık olacağı, 7 milyar metreküplük gaz tedariki planlandığı ve 1,5 milyar dolarlık gelir getireceği belirtilirken, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, "(Proje) Avrupa ülkeleri nezdinde İsrail'in siyasi pozisyonunu güçlendireceğini" savundu. Anlaşmanın tamamlamasıyla Güney Kıbrıs, İsrail'in Mısır ve Ürdün'den sonra gaz ihraç ettiği üçüncü, Avrupa'dan ise ilk ülke olacak.
Yunanistan gizli ortak
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ve Güney Kıbrıs Enerji Bakanı George Papenstasio'nun desteğiyle İngiltere merkezli enerji şirketi Energian ile Rum yönetimi arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Energian'ın sahiplerinin Yunanistan asıllı olduğu biliniyor. Anlaşmanın somutlaşması için Kıbrıs adasına en yakın doğalgaz havzaları olan Karish ve Tanin'in seçildiği kaydedildi. Karish ve Tanin sahalarında bulunan doğalgaz rezervi de Energian şirketi tarafından çıkartılıyor. Ynet'te yayınlanan habere göre Güney Kıbrıs'a ulaştırılacak İsrail gazının Yunanistan'a nakledilmesinin de planlar arasında olduğu belirtiliyor.
Türkiye'nin direncini aşamadılar
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimleri, Mısır'ı da yanlarına çekerek geçtiğimiz yıllarda Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu hayata geçirmişlerdi. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini ihlal eden bu oluşum Ankara'nın askeri, siyasi ve diplomatik girişimleriyle akamete uğramıştı. Türkiye'nin son dönemde Mısır ile ilişkilerini normalleştirmesi ve Ankara ile Kahire arasında deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik bir anlaşmanın yakın zamanda imzalanabileceği ihtimalinin, Yunanistan ve İsrail'de endişeye sebep olduğu biliniyor. Bu çerçeve Rum Kesimi ile İsrail'in, Atina'nın gizli ortaklığı ile Doğu Akdeniz'de gerilimi artırmak istedikleri değerlendiriliyor.